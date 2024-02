Quaresima: meditazioni sulla Parola con i frati della Terra Santa

Dopo il successo delle precedenti edizioni, i frati della Custodia di Terra Santa tornano a condividere le loro riflessioni sul Vangelo del giorno nel periodo di Quaresima con "PodLectio", il podcast quotidiano online anche su Vatican News, dal Mercoledì delle Ceneri fino al Mercoledì Santo

Fabio Colagrande – Città del Vaticano

La prima edizione, quella dello scorso anno, ha registrato un successo che ha sorpreso gli stessi francescani della Custodia. È stato tra i podcast religiosi più ascoltati nel periodo di Quaresima sulle varie piattaforme audio. Migliaia di utenti, anche dall'estero, hanno ascoltato o scaricato “PodLectio”, le meditazioni mattutine dei frati della Terra Santa sul Vangelo del giorno. Così, dopo il bis delle ventidue meditazioni andate in rete durante un altro tempo liturgico forte, l’Avvento 2023, anche la Quaresima di quest’anno è scandita dalle riflessioni quotidiane sulla Parola in lingua italiana proposte dai Guardiani dei Luoghi Santi e dai frati della Custodia. Un aiuto alla riflessione nel tempo in cui i cristiani, attraverso la penitenza e la preghiera, si impegnano a rinnovare la loro conversione per celebrare con gioia spirituale la Santa Veglia pasquale all'alba della Domenica della Resurrezione.

La copertina di "Podlectio Terra Santa", il podcast pubblicato su Vatican News anche per la Quaresima 2024

Vicini ai Luoghi Santi, in un momento difficile

I frati che da più di 800 anni custodiscono i luoghi dove Gesù è nato, ha operato, è morto ed è risorto, offrono le loro meditazioni ispirate dalle pagine del Vangelo del giorno, in un tempo ancora una volta doloroso per la Terra Santa. L'iniziativa concentra l'attenzione sul significato spirituale della Quaresima, tenendo nelle preghiere tutti coloro che sono nella sofferenza e nelle difficoltà, in un'incessante invocazione per una pace giusta e duratura. “Con questo strumento – ha spiegato a Vatican News fra Gianfranco Pinto Ostuni, Vicario del Terra Santa College a Gerusalemme – vogliamo avvicinare anche quei pellegrini che qui non possono metterci piede, sia in questo momento storico difficile che anche in tempi normali. Vogliamo fare in modo che ognuno possa avvicinarsi ai Luoghi Santi”. “Abbiamo coinvolto i frati anche in base al loro convento di appartenenza - aggiunge - visto che abbiamo la fortuna di vivere qui dove tutto è accaduto”.

Vivere il Vangelo per costruire fraternità

Il primo episodio di questa serie 2024 di "PodLectio" è andato online il 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, con la meditazione del Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton. “Il Signore ci accompagni in questo cammino quaresimale e ci faccia scoprire la bellezza di essere persone autentiche, anziché attori sul palcoscenico del mondo”, ha detto Patton commentando la Parola del giorno. “Ci aiuti a vivere i valori del Vangelo per piacere unicamente a Dio e per costruire fraternità in un mondo che è purtroppo lacerato da lotte e discordie”. Da quel giorno, ogni mattina, fino al Mercoledì Santo, direttamente sui dispositivi mobili, attraverso il sito della Custodia, la pagina podcast di Vatican News in italiano, e le principali piattaforme audio, è disponibile un nuovo episodio di "PodLectio" che propone la lettura del Vangelo seguita dalla meditazione di un frate della Custodia. Un semplice ma efficace ausilio per il cammino spirituale personale verso la Pasqua.