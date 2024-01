Padre Fortunato direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro

Il francescano, già direttore della Sala Stampa del Sacro Convento ad Assisi, è stato nominato pure coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini che si terrà il 25 e 26 maggio 2024

Papa Francesco ha nominato padre Enzo Fortunato direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Il francescano, già alla guida della Sala Stampa del Sacro Convento ad Assisi, è stato nominato pure coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini, la cosiddetta “Gmb” che si terrà a Roma i prossimi 25 e 26 maggio 2024, come annunciato dal Papa nell’Angelus di Natale spiegando che “l’iniziativa risponde alla domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo?”.

Padre Fortunato era stato già tra gli organizzatori dell’evento I bambini incontrano il Papa, il grande appuntamento che si era svolto il 6 novembre in Aula Paolo VI e che aveva visto riuniti intorno al Pontefice circa 7.500 piccoli di ogni parte del mondo.

La gratitudine di padre Fortunato

In una nota diffusa dopo la pubblicazione della nomina, padre Fortunato ringrazia Papa Francesco per la "fiducia" manifestatagli, "in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell'annuncio cristiano. Sento il peso della responsabilità - aggiunge il frate - ma anche la gioia e l'entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi".