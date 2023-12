Xuereb, già segretario di due Papi, nuovo nunzio in Marocco

L'arcivescovo maltese, per sei anni segretario particolare di Benedetto XVI e nel primo anno anche di Francesco, ha guidato finora la Nunziatura di Corea e Mongolia. Succede all'arcivescovo Rallo, per otto anni nel Paese nordafricano

Vatican News

È monsignor Alfred Xuereb, l'arcivescovo maltese segretario particolare di Papa Benedetto XVI e poi anche di Papa Francesco, finora nunzio apostolico in Corea e Mongolia, il nuovo rappresentante pontificio in Marocco. Nato a Gozo nel 1958, sacerdote dal 1984, il presule ha iniziato nel 1991 il servizio presso la Segreteria del Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense. Nel 1995 il trasferimento in Vaticano alla Sessione per gli Affari generali della Segreteria di Stato e dopo cinque anni, l’arrivo alla Prefettura della Casa Pontificia.

Segretario di due Papi

Nel 2007 ha fatto parte della Segreteria particolare prima di Benedetto XVI e successivamente, nel 2013, di Papa Francesco, il quale nello stesso anno lo ha nominato Delegato per la Pontificia Commissione referente sull’Istituto per le Opere di Religione e per la Pontificia Commissione referente di studio e di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico amministrativa della Santa Sede. Nel 2014 Xuereb è stato nominato segretario generale della Segreteria per l’Economia.

In servizio in Corea e Mongolia

Nel 2018, Francesco lo ha nominato nuovo nunzio in Corea e Mongolia ed elevato alla sede titolare di Amantea con dignità di arcivescovo. Nello stesso anno ha ricevuto la consacrazione episcopale. A pochi giorni dalla partenza, monsignor Xuereb condivideva i suoi sentimenti con Radio Vaticana - Vatican News sottolineando che la nomina coincideva con l'anniversario di ordinazione sacerdotale: "Come 34 anni fa avevo risposto alla chiamata del Signore 'vieni e seguimi', così mi reco ora in Corea rispondendo ad una Sua chiamata. E come in questi anni si è mostrato fedele e mi ha sostenuto con le Sue grazie, parto fiducioso per questa nuova missione certo che mi aiuterà a fare del bene".

Il libro su Benedetto XVI

A febbraio il nunzio aveva dato alle stampe il libro I miei giorni con Benedetto XVI, per raccontare i sei anni vissuti accanto al Pontefice bavarese, scomparso il 31 dicembre 2022. Una sorta di "diario", lo aveva definito lo stesso Xuereb nella presentazione nella Sala Marconi di Palazzo Pio, in cui venivano riportati aneddoti, dialoghi, episodi che hanno caratterizzato la vita privata di Ratzinger.

Succede all'arcivescovo Rallo

In Marocco, monsignor Xuereb succede all'arcivescovo Vito Rallo che per otto anni è stato rappresentante del Papa nel Paese nordafricano (2015 - 2023). Un servizio per il quale è stato insignito a novembre del Wissam Alaouite dell'Ordine del Gran Cordone, ovvero il più alto riconoscimento del Regno del Marocco conferito dal re Mohamed VI.

Nominato il nuovo vescovo di Banja Luka

È sempre di oggi la nomina da parte del Papa del nuovo vescovo di Banja Luka, diocesi della Bosnia ed Erzegovina. Si tratta di un sacerdote, don Željko Majić, del clero della Diocesi di Mostar-Duvno, che succede a monsignor Franjo Komarica, che ha presentato la sua rinuncia per raggiunti limiti di età. Il nuovo vescovo Majić, nato a Drinovci, ordinato sacerdote nel 1988, ha svolto negli anni diversi incarichi tra cui quello di parroco, vice parroco, segretario del vescovo, direttore della Caritas.