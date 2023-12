Greenaccord, Premio Sentinella a due colleghi di Radio Vaticana - Vatican News

A Siena nell’ambito del 18.mo Forum dell’Informazione cattolica sul tema “Territorio, sostenibilità e patrimonio culturale nell’era della transizione energetica” promosso da Greenaccord, è stato assegnato il premio "Sentinelle del Creato" a Svitlana Dukhovych, che attraverso il progetto “Laudato si” fa conoscere come si cerca di proteggere il territorio dagli effetti devastanti del conflitto. Premio alla carriera al caporedattore della Radio Vaticana Luca Collodi

Marina Tomarro - Siena

“Un progetto che raccoglie testimonianze di come in Ucraina nonostante la guerra in corso si lavori per proteggere il territorio e l’ambiente fortemente provato dalle conseguenze belliche, cercando sempre una strada verso la pace e una nuova alleanza tra uomo e ambiente”. È con questa motivazione che Greenaccord Onlus ha assegnato il premio Sentinella del Creato a Svitlana Dukhovych tra i curatori del progetto “Laudato si'" del Dicastero per la Comunicazione. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del XVIII Forum dell’Informazione Cattolica, sul tema “Territorio, sostenibilità e patrimonio culturale nell’era della transizione energetica” promosso da Greenaccord, in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con l'Arcidiocesi di Siena, che si è aperto ieri nella città toscana e a cui prendono parte giornalisti da tutta Italia, per un confronto con relatori esperti sulle tematiche ambientali e sociali.

Leggi Anche 15/12/2023 Greenaccord, al via il Forum per formare i giornalisti a proteggere il Creato Si è aperto oggi pomeriggio a Siena il XVIII Forum dell'Informazione Cattolica, organizzato dall'associazione culturale internazionale. Tema dell’incontro che si concluderà ...

Raccontare il dramma della guerra anche attraverso l’ambiente

“Quello che riesco a fare alla radio, - ha spiegato Svitlana - soprattutto dall’inizio della guerra nel mio Paese, è il frutto della collaborazione della nostra redazione ucraina con i colleghi delle altre redazioni linguistiche, e del grande supporto umano e professionale da parte di tutto il Dicastero per la Comunicazione. Io abito in Italia da oltre 20 anni, e secondo me una delle cose che accomunano gli ucraini e gli italiani è il legame con la propria terra. Infatti entrambi la percepiscono come una casa che ti fa crescere, e ti fa sentire forte e libero di affrontare la vita. Ma purtroppo la nostra terra adesso sta soffrendo molto a causa dell’invasione russa. Io spero davvero che, anche con il vostro aiuto e le vostre preghiere, un giorno potrete anche voi venire a vedere i nostri campi gialli sovrastati dall’immenso cielo blu”.

Premiato alla carriera anche il caporedattore della Radio Vaticana Luca Collodi. Nella motivazione l’impegno di aver dato voce, attraverso le trasmissioni della Radio Vaticana, a tutte quelle realtà che si occupano della salvaguardia della terra. Questo premio – ha sottolineato Alfonso Cauteruccio presidente di Greenaccord – vuole essere un incoraggiamento ai giornalisti di non stancarsi mai di parlare di tematiche ambientali. Essere sentinelle infatti vuol dire guidare le persone, indicando loro le direzioni giuste da seguire, e noi vorremmo che fosse questo l’atteggiamento che chi lavora nell’informazione abbia sulle tematiche ambientali”.

Luca Collodi premiato da Giuseppe Milano Segretario Generale di Greenaccord

I riconoscimenti assegnati

Durante la cerimonia conclusiva sono stati assegnati altri premi, in coordinamento con l’Unione cattolica Stampa italiana (Ucsi) e con la Federazione dei Settimanali Cattolici. Il riconoscimento, un’opera unica in ceramica realizzata dall’artista Marzia Taormina, è stato conferito a suor Naike Monique Borgo, per il suo lavoro a Radio Oreb, dove promuove programmi con temi legati all'enciclica “Laudato si’”; Cristina Giannetti, Direttrice Responsabile CREA Futuro e Capo Ufficio Stampa CREA, Samuele Marchi, direttore “Il Piccolo Faenza”; Amedeo Clavarino, fondatore e presidente della Fondazione SOS Planet; e una menzione di merito alla Casa Editrice Pacini Editore