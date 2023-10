Processo vaticano, la parola alla difesa di Squillace

Al procedimento per i presunti illeciti compiuti nella gestione dei fondi della Santa Sede, proseguono gli interventi dei legali degli imputati. L’udienza numero 74 è stata dedicata all'arringa del legale dell’avvocato Nicola Squillace, accusato di truffa, riciclaggio e appropriazione indebita. Chiesa l’assoluzione da tutte le imputazioni

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Assoluzione da tutte le imputazioni, dalla truffa all’appropriazione indebita, fino al riciclaggio perché il fatto contestato non sussiste. Per il suo difensore, Nicola Squillace, legale socio dello studio Libonato-Jaeger, che ha assistito il finanziere Torzi e la società Gutt, ma anche la Segreteria di Stato, nella trattativa sul palazzo in Sloane Avenue a Londra, con il broker Mincione e per l’ingresso della Santa Sede nella società Gutt, “ha fatto solo il suo lavoro di avvocato”. Questa mattina, con un’arringa di poco meno di due ore, nella settantaquattresima udienza del processo per i presunti illeciti compiuti nella gestione dei fondi della Segreteria di Stato, Lorenzo Bertacco, legale di Squillace, ha cercato di smontare tutte le accuse del promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi. Che per l’avvocato italiano, dal 2019 a Londra, ha chiesto al Tribunale la condanna e la pena di 6 anni di reclusione, con sospensione dall’esercizio della professione e una multa per 12.500 euro.

Leggi Anche 20/07/2023 Processo vaticano, prosegue la dettagliata ricostruzione del promotore In oltre cinque ore si è consumata la sessantaquattresima udienza del processo sui fatti di Londra. Il cardinale Angelo Becciu ha voluto rispondere nuovamente alle accuse, ...

“Squillace mai incaricato dalla Segreteria di Stato”

Non c’è prova, per Bertacco, che Squillace abbia truffato il suo cliente, la Segreteria di Stato, perché ufficialmente non è stato mai incaricato di assisterla. “Non c’è nessuna lettera d’incarico – ha ricordato nell’aula polifunzionale dei Musei Vaticani - monsignor Alberto Perlasca (l’ex capo dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, testimone e parte civile, ndr.) non gliela ha mai inviata” per non doverlo pagare. L’accusa contesta a Squillace di aver scritto il documento con tutte le risposte ai dubbi del sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra sui contratti con i quali il controllo del palazzo di Londra passava, tra il 20 e il 22 novembre 2018, dal fondo Athena del broker Raffaele Mincione (imputato) alla società Gutt di Gianluigi Torzi (anche lui imputato). Ma per il suo legale non c’è nessun atto a firma di Squillace, o su sua carta intestata, né altra prova che possa attribuire a lui quel “Questions and Answers” che Fabrizio Tirabassi, ex funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato e imputato, ha consegnato, “su tre paginette di word senza firma” a Peña Parra.

“Ha redatto solo il Framework Agreement”

Tutta la responsabilità di Squillace, per il suo difensore, “deriva da un messaggio in cui dice a Torzi, sono stato tre ore al telefono con Tirabassi e domani arriva la procura” anche se non ne è sicuro. Si è anche parlato di “truffa contrattuale”, ma il legale ha redatto, ricorda Bertacco, solo il Framework Agreement (Fa), che definiva l’uscita della Segreteria di Stato dal fondo Athena di Raffaele Mincione per entrare, per la gestione del palazzo di Londra, nella società Gutt con Gianluigi Torzi. E non lo Share Purchase Agreement (Spa), che lasciava a Torzi mille azioni con diritto di voto della società Gutt, che per sei mesi ha controllato il Palazzo di Sloane Avenue, lasciando alla Segreteria di Stato 30 mila azioni senza diritto di voto e senza controllo dell’immobile. Entrambi i contratti, comunque, “non sono ingannevoli né fraudolenti – per Bertacco – le mille azioni contestate sono in una clausola, che qualsiasi universitario che abbia sostenuto l’esame di diritto commerciale poteva capire”.

Leggi Anche 19/10/2023 Processo vaticano, Intrieri: Tirabassi è un capro espiatorio Al processo sui fatti di Londra, proseguono gli interventi conclusivi degli avvocati delle difese. Oggi ha parlato Cataldo Intrieri, uno dei legali di Fabrizio Tirabassi, già ...

Nel 2018, nessuna contestazione a Squillace

Non c’è traccia nemmeno, per il legale di Squillace, di mail o messaggi di Perlasca o Tirabassi all’avvocato contrattualista per richiesta di chiarimenti o contestazioni sul Fa e lo Spa, eppure entrambi si giustificano con Peña Parra dicendo “L’avvocato ci ha ingannato”. Inoltre l’avvocato Intendente (legale di Torzi) presente nella trattativa di Londra, ha dichiarato, secondo Bertacco, che Squillace, al telefono, aveva chiarito i dubbi di Perlasca. Inoltre, ha proseguito il difensore, "la Segreteria di Stato non ha tratto alcun pregiudizio economico dalla condotta di Squillace".

Leggi Anche 08/07/2022 “Tirabassi sapeva che il Vaticano avrebbe perso il controllo di Sloane Avenue" Lo ha affermato durante l’interrogatorio l’avvocato Nicola Squillace, nella ventiquattresima udienza del processo per i presunti illeciti compiuti con i fondi della Santa Sede. ...

“Non sapeva nulla della presunta estorsione di Torzi”



Come legale che nella vicenda ha assistito il broker Torzi, per Bertacco, Squillace non è responsabile nemmeno della presunta estorsione del suo cliente alla Segreteria di Stato, per i 15 milioni da questa versati a Torzi per riprendere il controllo del palazzo di Londra, perché “non ne sapeva niente, e di questo non si è occupato”. Nemmeno per l’imputazione di appropriazione indebita e successivo riciclaggio, di circa 619 mila euro, non ci sarebbe prova, perché quella cifra “è il totale dei trasferimenti da un conto di Squillace ad un altro, frutto di parcelle per rapporti professionali precedenti e successivi alla vicenda” del palazzo di Londra. La parcella richiesta di 350 mila euro alla Segreteria di Stato, ha ricordato Bertacco, non è mai stata pagata.

I prossimi interventi, dalla difesa di Torzi

Come riepilogato dal presidente del Tribunale vaticano Giuseppe Pignatone, al termine dell’udienza, questo è il calendario dei prossimi appuntamenti del processo. L’8 novembre, alle 16, interverrà la difesa di Gianluigi Torzi, così come pure il 21 novembre. Il 9 e il 10 novembre sarà la volta dell’avvocato di Enrico Crasso. Il 20 novembre, i legali di monsignor Mauro Carlino, mentre il 22 novembre, e forse per un’oretta del 6 dicembre (insieme con la seconda parte dell’arringa del legale di Fabrizio Tirabassi), è prevista la difesa del cardinale Angelo Becciu. Il 4 e il 5 dicembre, toccherà infine ai legali di Raffaele Mincione.