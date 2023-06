Terminata la riunione del C9, Ucraina, Sinodo e abusi tra i temi affrontati

Si è conclusa la sessione del Consiglio dei Cardinali, che insieme a Papa Francesco hanno discusso del conflitto in corso in Europa orientale e del futuro della Chiesa, tra cui l'Assemblea Sinodale del prossimo ottobre. Tra gli argomenti anche i risultati della Plenaria della Commissione per la Tutela dei Minori e l'implementazione della Praedicate Evangelium. Prossimo appuntamento previsto a dicembre

Vatican News

Una riflessione sul conflitto in corso in Ucraina, insieme all’implementazione della Costituzione apostolica Praedicate evengelium nelle Chiese locali, a una discussione sulla prossima Assemblea Sinodale e a un aggiornamento sui lavori della Plenaria della Commissione per la Tutela dei minori del mese scorso sono stati i temi principali discussi dal Consiglio dei Cardinali, riunitosi il 26 e il 27 giugno insieme a Papa Francesco.

I temi della sessione

In un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, si sottolinea come alla riunione abbiano partecipato tutti i Cardinali che fanno parte del Consiglio e il Segretario. Nel corso della sessione, si legge, “con la collaborazione del Cardinale Gianfranco Ghirlanda, si sono compiuti i primi passi nella riflessione su come implementare lo spirito, i principi e i criteri della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle curie diocesane”. È stato poi oggetto di discussione “il tema della sinodalità, in riferimento al Sinodo in corso, con un aggiornamento sui passaggi di questi ultimi mesi portato dal Cardinale Mario Grech, in vista dell'Assemblea di ottobre”. Il Cardinale O’Malley, poi, “ha dato informazione circa la recente Plenaria della Commissione per la Tutela dei Minori, a maggio, e del lavoro della Commissione per l’aggiornamento di regolamenti e prassi in tutta la Chiesa, perché i meccanismi di protezione dei minori siano efficaci in ogni diocesi”.

A dicembre 2023 il prossimo incontro

La prossima sessione del cosiddetto C9 si svolgerà nel dicembre 2023. Ricordiamo che i membri del Consiglio – rinnovati lo scorso marzo e che si erano già incontrati ad aprile – sono i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay; Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcellona; Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo di San Salvador de Bahia. Il segretario è monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima