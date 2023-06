C9, in corso la riunione del Consiglio dei Cardinali alla presenza del Papa

Al via oggi, lunedì 26, la sessione di giugno. L'ultima si era svolta ad aprile: si trattava della prima riunione dopo il rinnovo dell'organismo del marzo scorso

Vatican News

È in corso in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco, la riunione del Consiglio dei Cardinali, cosiddetto C9, organismo istituito nel 2013 dal Pontefice, del quale nel marzo scorso è stata rinnovata la composizione. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana.

La sessione di aprile

L'ultima riunione del C9 si era svolta il 24 e 25 aprile scorsi, sempre alla presenza del Papa insieme a tutti i membri del Consiglio e al segretario, monsignor Marco Mellino. Tra i vari temi affrontati in quella occasione, c'erano "le situazioni di guerra e di conflitto in cui si trovano molte parti del mondo" e "la necessità di un lavoro unitario di costruzione della pace da parte di tutta la Chiesa", oltre aii preparativi per l’assemblea sinodale di ottobre" e la "implementazione della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium", pubblicata il 19 marzo 2022.

Rinnovo dei membri a marzo

Come detto, i membri del nuovo Consiglio - rinnovato il 7 marzo 2023 - sono i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa; Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay; Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston; Juan José Omella Omella, arcivescovo di Barcellona; Gérald Lacroix, arcivescovo di Québec; Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo; Sérgio da Rocha, arcivescovo di San Salvador de Bahia. Il segretario è monsignor Marco Mellino, vescovo titolare di Cresima.

L'istituzione

Il Consiglio di Cardinali è stato istituito da Papa Francesco con il Chirografo del 28 settembre 2013 con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Curia Romana, quest’ultimo realizzato con la nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. La prima riunione del C9 si è svolta il primo ottobre 2013.