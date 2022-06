Futuro dei Balcani: dal 16 al 19 giugno Gallagher in Macedonia del nord

Occasione della visita del segretario per i Rapporti con gli Stati, è il PrespaForum 2022 sul futuro dei Balcani occidentali. Prevista anche una celebrazione liturgica alla cattedrale di Skopje

La notizia arriva da un tweet della Segreteria di Stato. La visita di monsignor Paul Richard Gallagher avrà inizio domani, giovedì 16 giugno, e proseguirà fino al 19 giugno per consentire la partecipazione al PrespaForum 2022, piattaforma di cooperazione e luogo di scambio pensata per discutere del futuro dei Balcani occidentali nel quadro della sicurezza europea contemporanea.

In questi giorni - informa ancora la Segreteria di Stato - monsignor Gallagher incontrerà il presidente della Repubblica, Stevo Pendarovski, il primo ministro Dimitar Kovačevski, che è stato in Vaticano il 25 maggio scorso in udienza dal Papa, e il ministro degli Affari Esteri Bujar Osmani. Presiederà inoltre una celebrazione eucaristica nella cattedrale di Skopje, la capitale della Macedonia del nord, che Papa Francesco ha visitato nel maggio 2019 pregando alla presenza di alcuni leader religiosi, al memoriale dedicato a Madre Teresa, nata nella città nel 1910, e partecipando all’incontro ecumenico e interreligioso con i giovani.