Il Papa incontra il capo del governo della Macedonia del Nord

Tra le prime udienza della mattinata di oggi Francesco ha ricevuto il presidente del Governo della Repubblica di Macedonia del Nord Dimitar Kovachevski

Vatican News

Una mezz'ora di udienza caratterizzata da un quarto d'ora di colloquio privato. Si è svolto così, secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, l'incontro di stamattina tra Papa Francesco e Dimitar Kovachevski, presidente del governo della Repubblica di Macedonia del Nord.

Kovachevski ha portato in dono al Papa, fra l'altro, una copia di una porzione dell’Eulogia di Clemente di Ocrida, un Rosario in filigrana con perla di Ocrida. Francesco ha ricambiato tra l'altro con il Messaggio per la Pace di quest’anno e il Documento sulla Fratellanza Umana.