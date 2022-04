Tutela dei minori, nuovo assetto e tappe di assistenza alle Chiese nel mondo

La Commissione Pontificia presieduta dal cardinale Seán Patrick O'Malley incontra i giornalisti il prossimo 29 aprile al termine dell'Assemblea plenaria e dell'udienza con il Papa. L'appuntamento è alle 13, nella sede della Radio Vaticana a Palazzo Pio, e in diretta streaming

Vatican News

In vigore dal 5 giugno prossimo, Solennità di Pentecoste, la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium che sistematizza molte riforme della Curia conferendole un carattere più missionario, ha accorpato la Commissione per la Tutela dei minori al Dicastero per la Dottrina della Fede, confermando la centralità e il valore della tematica nella struttura del governo della Chiesa.

"Per riflettere su questa nuova configurazione nel cuore della Curia Romana, e per tracciare le prossime tappe della sua assistenza alle Chiese locali nello sviluppo e nell'attuazione di strategie e linee guida di safeguarding, in particolare per quanto riguarda l'accompagnamento delle vittime e dei sopravvissuti agli abusi", la Commissione si riunisce questa settimana in assemblea plenaria e al termine sarà in udienza dal Papa il 29 aprile. Nella stessa data nel pomeriggio alle 13.00 la Commissione ha reso noto che incontrerà i media nella sede della Radio Vaticana a Palazzo Pio.

I membri che interverranno saranno confermati in seguito. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.