O’Malley: la “Praedicate evangelium” rafforza la cultura della tutela dei minori

Il cardinale Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Il presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori commenta una delle novità della nuova Costituzione apostolica promulgata dal Papa che collega più strettamente questo organismo con il lavoro del nuovo Dicastero per la Dottrina della Fede

"Per la prima volta, Papa Francesco ha fatto della tutela e della protezione dei minori una parte fondamentale della struttura del governo centrale della Chiesa: la Curia romana”. È quanto afferma in una dichiarazione il cardinale Seán Patrick O'Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, commentando l’odierna promulgazione della Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo.

L’articolo 78 della Costituzione stabilisce che presso il Dicastero per la Dottrina della Fede “è istituita la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il cui compito è fornire al Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili”.

“Collegare più strettamente la Commissione con il lavoro del nuovo Dicastero per la Dottrina della Fede - afferma il cardinale O’Malley - rappresenta un significativo passo verso la valorizzazione del ruolo e del mandato della Commissione che può solo portare ad una più forte cultura della tutela nella Curia e in tutta la Chiesa. Conservando il suo status di organo separato all'interno del Dicastero che gode di un accesso diretto al Santo Padre e con una propria leadership e personale - conclude il porporato - la rinnovata e riconfermata Pontificia Commissione giocherà un ruolo sempre più incisivo nel garantire che la Chiesa sia un luogo sicuro per i bambini e le persone vulnerabili".