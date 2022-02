La Santa Sede: sia messo a tacere ogni accenno di minaccia di guerra in Ucraina

Monsignor Janusz Urbanczyk, intervenendo alla riunione del Consiglio permanente sull’Osce, ha sottolineato che “non si dovrebbe risparmiare nessuna energia o opportunità nel perseguire il dialogo internazionale”

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

La Santa Sede continua a seguire con profonda preoccupazione la situazione in Ucraina e nei dintorni ed è profondamente turbata dal recente aumento delle tensioni. Lo afferma monsignor Janusz Urbanczyk, rappresentante permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), ricordando quanto affermato lo scorso 10 gennaio da Papa Francesco nel discorso indirizzato ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede: “La fiducia reciproca e la disponibilità a un confronto sereno devono animare tutte le parti interessate per trovare soluzioni accettabili e durature in Ucraina”.

A rischio la sicurezza dell’Europa

Il rappresentante permanente della Santa Sede presso l'Osce sottolinea che “non si dovrebbe risparmiare nessuna energia o opportunità nel perseguire il dialogo internazionale” e “porre fine alle tensioni”. E ricorda che negli ultimi giorni e settimane, di fronte alle preoccupanti notizie provenienti dall'Ucraina, il Pontefice è intervenuto più volte sulla crisi: “Seguo con preoccupazione – ha detto il Papa all’Angelus lo scorso 23 gennaio - l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste”.

La guerra è una pazzia



Sempre domenica 23 gennaio, ricorda monsignor Urbanczyk, il Pontefice ha lanciato “un accorato appello a tutte le persone di buona volontà, perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte”. “Non dimentichiamo: la guerra è una pazzia", ha detto Francesco all’udienza generale del 9 febbraio. La Santa Sede, conclude monsignor Urbanczyk, ritiene essenziale che ogni accenno di minaccia di guerra sia messo a tacere.