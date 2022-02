In un libro di Rossana Ruggiero, edito dalla Lev, la storia del nosocomio del Papa, al servizio dei bambini nei campi della ricerca e della cura

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Centocinquant’anni di storia dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il Trattato Lateranense dell’11 febbraio del 1929 che prevede, tra l’altro, disposizioni nella disciplina delle cosiddette zone “extraterritoriali”. Sono queste le direttrici attraverso cui si snoda il libro di Rossana Ruggiero edito dalla Libreria Editrice Vaticana e intitolato: “Il Bambino Gesù un Unicum nel panorama della sanità. La natura giuridica dell’ospedale”. Il volume è anche uno dei nodi centrali del convegno in programma nella giornata di martedì 8 febbraio, promosso dalla Lumsa in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e incentrato sul tema: “La cura del minore e la sfida della speranza dopo la pandemia”.

Si tratta di un appuntamento, organizzato in vista della Giornata mondiale del malato, l’11 febbraio, che ripercorre varie e significative pagine di storia dell’ospedale del Papa, oggi un polo di eccellenza internazionale nel campo della ricerca e della cura dei minori. A Vatican News l'autrice del volume, Rossana Ruggiero:

Ascolta l'intervista a Rossana Ruggiero

Perché l’ospedale Bambino Gesù è un unicum nel panorama della sanità?

Il Bambino Gesù è un unicum perché la sua storia è una storia di speranza nata da un atto di donazione della famiglia Salviati con l’obiettivo di fare del bene per i bambini della città di Roma. È un unicum anche per altri motivi: proprio in virtù di questo atto di donazione, l’ospedale rientra nelle trattative che vanno dal 1926 al 1929, tutte riportate nel “Diario della Conciliazione”. Ed è un unicum per quello che poi l’ospedale è diventato, ovvero un centro di eccellenza per la cura e per la ricerca.



Nel libro si ricorda anche il Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929 prevede, tra l’altro, disposizioni nella disciplina delle cosiddette zone “extraterritoriali”…



Il Trattato del Laterano parla semplicemente degli immobili extraterritoriali presenti nella zona del Gianicolo. E non fa riferimenti specifici, tranne che nelle planimetrie allegate, dove si indica la proprietà dell’ospedale. Per ricercare questa provenienza dobbiamo tornare al Diario della Conciliazione. In questo documento l’ospedale viene ricompreso in quelle trattative e gli viene riconosciuto il privilegio della extraterritorialità come per le sedi degli agenti diplomatici. L’ospedale si trova in territorio italiano ma gode dei benefici tipici delle sedi degli agenti diplomatici. Durante le trattative, Pio XI fa annotare all’avvocato Francesco Pacelli che avrebbe sempre dovuto annoverare anche l’ospedale tra le zone extraterritoriali.

In Evidenza 19/03/2019 150 anni del Bambino Gesù: una storia di carità e scienza Nell'anniversario della fondazione del più antico ospedale pediatrico italiano, ripercorriamo la storia che lo ha condotto a diventare un polo d'eccellenza nel mondo e ascoltiamo ...

C'è poi in programma il convegno “La cura del minore e la sfida della speranza dopo la pandemia”…



Il convegno è una grande occasione per poter parlare della cura del minore e, soprattutto, di questa sfida della speranza dopo la pandemia. C’è un punto di tangenza che, in qualche modo, collega la Giornata mondiale del malato al tema del convegno e al rilancio del libro “Il Bambino Gesù un Unicum nel panorama della sanità”. Ed è un modo per poter parlare di cosa l’ospedale ha fatto in tutto questo tempo difficile e in questi due anni molto complicati.



Il convegno è anche una occasione per ripercorrere la storia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù in vista della Giornata mondiale del malato, in programma l’11 febbraio, soffermandosi sul tema: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”…



Il Papa ci ricorda di essere misericordiosi e in questo messaggio c’è un punto in cui Francesco si sofferma: il Papa parla delle istituzioni sanitarie cattoliche. Sottolinea che sono un tesoro prezioso da custodire e da sostenere. Le strutture sanitarie cattoliche di ispirazione cristiana, come l’ospedale Bambino Gesù, rappresentano un esempio nella storia della Chiesa proprio per la prossimità ai malati e alle situazioni più dimenticate.