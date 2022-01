VATICANO cristiani

preghiera

Pregare per l'unità, pregare per il Sinodo

Per la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani del 2022, in programma dal 18 al 25 gennaio, i cardinali Mario Grech e Kurt Koch invitano tutti i cristiani a pregare per l'unità e a continuare a camminare insieme

Vatican News In una lettera congiunta, inviata a tutti i vescovi impegnati nell’ecumenismo, il cardinale Mario Grech segretario generale del Sinodo dei vescovi, e il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, esortano ad attuare la dimensione ecumenica nel processo sinodale: “Sia la sinodalità sia l'ecumenismo - scrivono - sono processi per camminare insieme". Uno dei doni che i cattolici possono ricevere dagli altri cristiani è “la loro esperienza e la comprensione della sinodalità”. Leggi Anche 16/01/2022 Il Papa: offriamo le nostre fatiche per il cammino dei cristiani verso l'unità Come i magi

La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani del 2022, incentrata sul tema “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”, offre un'occasione propizia “per pregare con tutti i cristiani affinché il Sinodo promuova l'unità”. "Come i Magi, anche i cristiani camminano insieme guidati dalla stessa luce celeste e incontrando le stesse tenebre del mondo”. “Anch'essi - si legge nella lettera - sono chiamati ad adorare insieme Gesù e ad aprire i loro tesori. Consapevoli del nostro bisogno dell'accompagnamento e dei molti doni dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, li invitiamo a camminare con noi durante questi due anni e speriamo sinceramente che 'aprendo i nostri tesori' potremo condividere i doni che lo Spirito Santo ha elargito alle varie comunità cristiane". La lettera si conclude con una preghiera ispirata al tema dell’unità: “Padre Celeste, come i Magi viaggiarono verso Betlemme guidati dalla stella, così dalla tua luce celeste, guida la Chiesa cattolica”. In Evidenza 14/01/2022 Il Papa chiuderà la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Con la celebrazione dei Vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura, Francesco concluderà l'appuntamento ecumenico di inzio anno incentrato per il 2022 sul tema: “In Oriente ...

