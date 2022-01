Sanremo, Menichetti: la Christian music, un genere da conoscere

Tutto pronto per la prima edizione del Festival della Canzone cristiana, che si svolge nella cittadina ligure con il patrocinio del Comune e il sostegno della Diocesi. Appuntamento dal 3 al 5 febbraio all’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione, con Radio Vaticana – Vatican News come media ufficiale

VATICAN NEWS

“Radio Vaticana, in qualità di media ufficiale, diffonderà in diretta i momenti chiave della prima edizione del Festival della Canzone Cristiana in calendario dal 3 al 5 febbraio prossimi a Sanremo”. Lo ribadisce il responsabile di Radio Vaticana – Vatican News, Massimiliano Menichetti, precisando che l’intera piattaforma di comunicazione della Santa Sede racconterà la manifestazione attraverso interviste e approfondimenti veicolati anche sul web e i social.

L’intento è di dare l’opportunità al pubblico di seguire da vicino l’evento organizzato dal cantautore Fabrizio Venturi con il patrocinio del Comune di Sanremo e l’appoggio della Diocesi guidata dal vescovo monsignor Antonio Suetta. “Questa iniziativa – afferma Menichetti, spiegando i motivi della scelta – ci è piaciuta perché consente di conoscere meglio un genere musicale come la Christian Music che non è molto affermato nel nostro Paese”.

La manifestazione si inserisce nella tradizione, storica, della Radio del Papa che ha sempre riservato alla musica di tutti i generi uno spazio rilevante. “Oggi - precisa Menichetti - oltre il 50% dell’offerta è data dalla musica, dal pop a quella liturgica”. In prospettiva, l’emittente papale ha intenzione approfondire il genere della Christian Music. “Sono in lavorazione una serie di podcast dedicati a questo genere”, annuncia Menichetti che aggiunge: “Nei prossimi mesi verranno lanciati attraverso il sistema di comunicazione integrato dei media vaticani”. Non solo attraverso le frequenze, dunque. Ma anche mediante il portale Vatican News e i social media.

Tornando al Festival, c’è un altro aspetto che ha catturato l’attenzione. “Ci è piaciuta anche l’idea della staffetta musicale tra il Festival della Canzone Cristiana e il Festival della Canzone Italiana. Infatti, la Christian Music sarà suonata cantata nel pomeriggio e in un certo senso passerà il testimone al famoso e storico appuntamento al Teatro Ariston che si svolge di sera”.

Ad accogliere l’esibizione dei cantanti del Festival della Canzone Cristiana è l’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione. “I testi cantano la gioia della fede e in un certo qual modo sono come delle preghiere”, osserva Menichetti, che rivolge un pensiero agli artisti: “Auguro ai partecipanti di vivere questo appuntamento all’insegna della fraternità e dell’ascolto, in un autentico spirito di condivisione e di sinodalità”.