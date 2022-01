Il sindaco di Sanremo: il Festival della Canzone cristiana parla al cuore

A pochi giorni dal debutto, il primo cittadino della località ligure Alberto Biancheri annuncia che il Comune sarà al fianco degli organizzatori anche nelle prossime edizioni: è una manifestazione che amplia l’offerta musicale sanremese. L’assessore al Turismo Faraldi: la canzone è una bella forma per dare risalto ai valori della cristianità

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Il benvenuto e una conferma: il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, assicura la sua partecipazione alla prima edizione del Festival della Canzone Cristiana che si svolgerà nella cittadina ligure dal 3 al 5 febbraio prossimi. E nel farlo accoglie organizzatori, artisti e maestranze che in questi giorni stanno lavorando per ultimare l’allestimento dell’evento che andrà in scena nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione.

“È un onore e un piacere”, afferma a Radio Vaticana - Vatican News il primo cittadino sanremese, evidenziando il valore di una manifestazione che, sostiene, ha “un profondo valore culturale” e amplia la nota tradizione musicale legata alla località ligure. Anche l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, accoglie calorosamente la kermesse “che – dice – riconosce l’importanza della canzone come veicolo per dare risalto ai valori della cristianità”.



In vista del debutto, in programma nei pomeriggi del primo fine settimana di febbraio, entrambi i rappresentanti delle istituzioni sanremesi ribadiscono che è stato naturale riconoscere il patrocinio del Comune all’appuntamento, che vede Radio Vaticana come media ufficiale e che beneficia anche del sostegno della Diocesi di Sanremo-Ventimiglia. Senza dubbio rappresenta un’occasione preziosa per condividere e per approfondire il dialogo e la riflessione.

Biancheri richiama il ruolo della musica e dell’arte in generale, specialmente in questo sofferto contesto storico-sociale sul quale pesano le preoccupazioni per l’emergenza sanitaria. “Con il Festival della Canzone Italiana, Sanremo mette a disposizione tutta la leggerezza di cui c’è bisogno. Però, c’è anche necessità di una vicinanza particolare a tutte quelle famiglie che stanno vivendo momenti complicati. E credo che anche attraverso il Festival della Canzone cristiana si possa arrivare ancora di più al cuore di queste persone”.

L’assessore Faraldi guarda già alla prossima edizione: “In futuro - osserva - il Festival della Canzone cristiana potrebbe avere risvolti importanti anche sotto il punto di vista turistico”. Auspicio condiviso anche dal sindaco. “Mi auguro - chiosa Biancheri - che sia solo una prima edizione. Poi potrà sicuramente crescere. E noi vogliamo esserci a piano titolo all’interno di questo importante evento”.