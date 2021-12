Josquin "Il padrone delle note": concerto su Radio Vaticana il 31 dicembre

Nel pomeriggio dell'ultimo giorno del 2021 Radio Vaticana - Vatican News trasmetterà, alle 15 via onde e streaming (in replica alle 22), il concerto: “Il padrone delle note”, dedicato al grande cantore e compositore fiammingo Josquin Desprez, a 500 anni dalla morte. Nella Sistina, eseguono i suoi brani la Cappella Musicale Pontificia Sistina e l'ensemble "De labyrinto"

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Nel pomeriggio del 31 dicembre, due ore prima della celebrazione dei Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, presieduta da Papa Francesco, Radio Vaticana - Vatican News trasmetterà, alle 15 via onde e streaming (in replica alle 22), il concerto: “Il padrone delle note”. Una speciale esecuzione di 55 minuti, registrata nell’incantevole cornice della Cappella Sistina, e interamente dedicata al grande cantore e compositore fiammingo Josquin Desprez, morto cinquecento anni fa a Condé-sur-l’Escaut, nel nord della Francia.

Nella cantoria della Sistina, Josquin ha inciso la sua firma

I sei brani protagonisti del concerto sono eseguiti dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, diretta dal maestro Marcos Pavan e dall’ensemble “De labyrinto”, diretta dal maestro Walter Testolin. Si tratta di un evento unico, perché tra gli affreschi dei Quattrocentisti, in Sistina, Desprez cantò, come membro del Collegio dei cappellani cantori del Papa, dal il 1489 e il 1495 prima con Innocenzo VIII e poi con Alessandro VI Borgia, e per loro compose alcune delle sue Messe più famose. Nella cantoria della Cappella Sistina, grazie a recenti restauri, è stata ritrovata la firma incisa di Josquin.

Il manifesto del concerto con la firma di Josquin incisa nella cantoria della Sistina

Martin Lutero lo definisce per primo "padrone delle note"

E nelle lunette della Sistina, pochissimi anni dopo, Michelangelo raffigura la genealogia di Cristo, che il musicista aveva espresso in note nel suo “Liber generationis Jesu Christi”, il terzo brano in programma nel concerto di San Silvestro. A definire Josquin “padrone delle note” è stato per primo Martin Lutero, suo contemporaneo, per la sua capacità di sintetizzare la dottrina fiamminga del contrappunto e il principio italiano dell’armonia totale. “Gli altri maestri devono fare come vogliono le note – spiegava il monaco tedesco, padre della Riforma protestante - ma Josquin è il padrone delle note, che hanno dovuto fare come vuole lui”.

Un percorso di parole, preghiera e musica nel giorno del Te Deum

“Il 31 dicembre, centrali per la nostra programmazione sono i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, presieduti dal Papa, che si concludono con l'inno cristiano del Te Deum - sottolinea Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana - Vatican News - Per questo motivo in questa giornata abbiamo voluto offrire ai nostri ascoltatori anche un percorso di parole, preghiera e musica attraverso uno dei più grandi maestri che la storia abbia conosciuto: Josquin Desprez".

Un momento del concerto in Sistina, con l'ensemble "De labyrinto", diretta dal maestro Walter Testolin

I brani eseguiti dalla Cappella Musicale Sistina e dall'ensemble "De labyrinto"

Nell’anniversario della morte, il 27 agosto scorso, Radio Vaticana – Vatican News ha dedicato un’intera giornata di ascolto e approfondimento, anche sul sito e sulle piattaforme social di vaticannews.va, per conoscere lo spessore di questo grande artista. I brani eseguiti dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina e dall’ensemble “De labyrinto”, nel concerto del 31 dicembre, sono nell’ordine: “Praeter rerum seriem”, “Gloria dalla Missa Gaudeamus”, “Liber generationis Jesu Christi”, “Factum est autem”, “Illibata Dei virgo nutrix” e infine “Domine non secundum peccata nostra”.