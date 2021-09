Alla Santa Croce un seminario per giornalisti sulla Chiesa di Francesco

Dal 23 al 28 settembre la Facoltà di Comunicazione Istituzionale organizza la settima edizione di un seminario diretto a chi si occupa di informazione religiosa

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“The Church Up Close: Covering Catholicism in the Age of Francis” è il titolo della settima edizione del seminario, in inglese, per giornalisti promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Si svolgerà – recita un comunicato dell’ateneo - in due sessioni online gratuite, tenute il 23 e il 28 settembre 2021, aperte a tutti. Il webinar sostituisce l'edizione del 2020 che non ha potuto svolgersi a causa della pandemia. Nel 2022 il seminario del 12-17 settembre si terrà in presenza.

Nella prima sessione, nella quale è necessario comunque registrarsi, è prevista un’intervista al cardinale George Pell, Prefetto emerito della Segreteria per l'Economia, e sarà condotta dal Professor John Wauck della Pontificia Università di Santa Croce e da Ashley Noronha di Relevant Radio. Sarà possibile inviare domande via mail. La seconda sessione è una tavola rotonda con alcuni giornalisti tra cui John Allen, editore di Crux, Nicole Winfield dell'Associated Press, e Seàn-Patrick Lovett, consulente dei media e già giornalista di Radio Vaticana. Per l’occasione è prevista anche la possibilità di seguire in presenza presso l'Aula Magna dell'Università e nel pieno rispetto delle norme anti – Covid.

Una sfida da raccogliere

"Coprire un'istituzione così antica e grande come la Chiesa cattolica è sempre stata un'enorme sfida, e nel mondo di oggi, che si restringe, sta diventando – spiega il professor Wauck - sempre più necessario raccontare anche storie locali sulla Chiesa da una prospettiva globale. Il seminario vorrebbe aiutare i giornalisti a farlo". Il seminario è reso possibile grazie al contributo dell'Our Sunday Visitor Institute, con sede negli Stati Uniti, e dalla collaborazione dell'Iscom, della IARJ (International Association of Religion Journalists) e dell'AIGAV (Associazione Internazionale dei Giornalisti Accreditati in Vaticano).