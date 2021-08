Si conclude oggi alla Fiera di Rimini la 42.ma edizione del Meeting

Oltre 250mila persone hanno seguito gli incontri del Meeting 2021 sul tema “Il coraggio di dire io” in diretta e sui canali digitali. A questi numeri vanno aggiunte le 66 dirette relative su tv e le web tv dei principali quotidiani italiani. E già si guarda all’anno prossimo

Luca Collodi - Rimini

Il 43.mo Meeting per l’Amicizia fra i popoli si terrà nella Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto 2022 e avrà il titolo “Una passione per l’uomo”. Il Meeting di quest’anno ha accolto l’invito del Papa al dialogo e alla testimonianza e nei dibattiti è stato valorizzato il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al legame fra libertà e responsabilità per il bene comune pronunciato durante l’evento inaugurale. La tragedia dell’Afghanistan è stata al centro di numerosi incontri, evidenziando come la libertà e la democrazia siano tutt’altro che scontate in un contesto geopolitico che deve rispettare le identità culturali e religiose.

“Vivere senza paura nell’età dell’incertezza” è il titolo di una delle mostre più frequentate del Meeting. In un percorso multimediale la mostra presenta diversi aspetti della cultura postmoderna, un’“opportunità” per riscoprire e far crescere l’esperienza di una fede autentica. Uno dei temi centrali è stato il futuro della democrazia, con un incontro fra i leader dei partiti presenti in Parlamento. Sono stati 1.700 i volontari che hanno lavorato gratuitamente al Meeting, circa 80mila le persone entrate alla Fiera durante la manifestazione rispettando le norme Covid, in possesso del green pass o del tampone rapido. Più di 70 gli incontri trasmessi con traduzione diretta in inglese e spagnolo in più di 20 Paesi.