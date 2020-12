On line il nuovo sito dedicato alla "Fratelli tutti"

Vi si accede dal sito del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale o direttementte dall'URL www.fratellitutti.va.La proposta è una home page colorata, fruibile e ricca da cui consultare più sezioni per scaricare i testi, i video e i più diversi contributi sull'ultima Enciclica di Papa Francesco. L'iniziativa è in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Diffondere in modo capillare il messaggio sulla fraternità e l’amicizia sociale dell’Enciclica “Fratelli tutti” approfondendo tutti gli aspetti propri del testo e del magistero di Papa Francesco. Con questo scopo nasce il sito web speciale dedicato all’Enciclica e consutabile dalla homepage del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale oppure tramite un accesso diretto dall’URL www.fratellitutti.va.

Tre lingue e rapida consultazione

La pagina - come spiega il Dicastero stesso - è ricca graficamente e nei contenuti, di rapida consultazione e per ora è sviluppata in tre lingue (italiano, spagnolo e inglese), pur contenendo al proprio interno numerose risorse anche in altri idiomi, tra cui francese, portoghese, arabo e cinese.

Le sezioni e il materiale a disposizione

Dal menù iniziale che nei colori chiari e l'arancione richiama l'edizione caratacea dell'Enciclica, si accede, dopo un'introduzione generale, alle quattro Sezioni sempre aggiornate:“L'Enciclica”, dove si offre la possibilità di scaricare il testo nelle lingue disponibili e di rivedere il video della conferenza di presentazione del 4 ottobre, svoltasi nell’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano; “Riflessioni”, che include commenti e analisi provenienti dai Superiori del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, da rappresentanti delle Chiese locali, da rappresentanti di organismi internazionali, religiosi e non; nonché da esperti internazionali. Di particolare ampiezza è la sezione “Notizie”, in cui vengono presentati articoli giornalistici, video e interviste relative alla “Fratelli tutti” con una finestra speciale dedicata alle ultime news di Vatican News, adattate nello stile al design del sito web. Infine c'è la sezione “Risorse”, che raccoglie infografiche e altro materiale di approfondimento e riflessione, come la Preghiera al Creatore composta espressamente per l’Enciclica. Le pagine contengono, infine, il link multimedia al canale social di Twitter per una condivisione diretta delle sezioni di interesse.

Presto altre lingue e i contributi dalla Chiese locali

Si sta lavorando - precisa il Dicastero - all’ampliamento delle lingue per idiversi contenuti, ad una sezione che raccoglie i video di presentazione dell’Enciclica (alcuni dei quali già visibili su Youtube nella Playlist "Fratelli tutti"), e a uno spazio per la condivisione di contributi che dovessero arrivare dalle Chiese locali, dalle organizzazioni, associazioni e comunità, religiose e non, come “Iniziative” volte a implementare il messaggio contenuto in “Fratelli tutti”.