“Un modo essenziale dello stare col Signore

è l’Adorazione eucaristica. (…)

Il tesoro nascosto, il bene sopra ogni altro bene,

è il Regno di Dio – è Gesù stesso, il Regno in persona.

Nell’Ostia sacra Egli è presente,

il vero tesoro, sempre per noi raggiungibile.

Solo nell’adorazione di questa sua presenza i

mpariamo a riceverlo in modo giusto,

impariamo il comunicarci,

impariamo dall'interno la celebrazione dell’Eucaristia.

(…) Amiamo lo stare col Signore!

Là possiamo parlare con Lui di tutto.

Possiamo esporgli le nostre domande,

le nostre preoccupazioni, le nostre angosce.

Le nostre gioie. La nostra gratitudine,

le nostre delusioni, le nostre richieste e le nostre speranze”