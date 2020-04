Vaticano, riunione straordinaria sul post pandemia

Alla presenza del Segretario di Stato Vaticano, i vertici dei Dicasteri e Enti della Santa Sede decidono la graduale riattivazione dei servizi ordinari nel rispetto delle precauzioni sanitarie anti contagio

In un comunicato la Sala Stampa Vaticana fa sapere che questa mattina, nell’Aula vecchia del Sinodo, ha avuto luogo una riunione straordinaria presieduta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, alla presenza dei vertici dei Dicasteri ed Enti della Santa Sede.

Obiettivo dell’incontro era quello di riflettere su una seconda fase dell’emergenza da Covid-19, che avrà inizio dal prossimo 4 maggio.

È stato sottolineato lo sforzo impiegato dalla Santa Sede per far fronte alla crisi in modo sostenibile. Inoltre è stata decisa la graduale riattivazione dei servizi ordinari, pur salvaguardando le precauzioni sanitarie atte a limitare il contagio, in modo da assicurare il servizio al Santo Padre e alla Chiesa Universale.