Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #17

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Marco dal Pino, Il torchio mistico e Cristo in gloria; 1566-1571; Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “E come consola, il Signore? Con la tenerezza.

E’ un linguaggio che non conoscono

i profeti di sventura: la tenerezza.

“Ecco, Egli, il Signore ha con sé il premio,

la sua ricompensa lo precede”:

così finisce il brano di Isaia.

“Come un pastore

Egli fa pascolare il gregge

e con il suo braccio lo raduna.

Porta gli agnellini sul petto

e conduce dolcemente

le pecore madri”.

Questo è il modo di consolare del Signore:

con la tenerezza.

La tenerezza consola.

Le mamme, quando il bambino piange,

lo accarezzano e lo tranquillizzano

con la tenerezza: una parola

che il mondo d’oggi,

di fatto, cancella dal dizionario.

Tenerezza”

(Papa Francesco – Messa Santa Marta – 11 dicembre 2018) #labellezzaciunisce

