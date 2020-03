Coronavirus, il Vaticano sospende i servizi sanitari

Ambulatori chiusi e sanificazione degli ambienti dopo l'individuazione di un caso di contagio. Resta aperto il Pronto Soccorso

L'emergenza Coronavirus modifica anche le consuetudini in Vaticano, dopo che una persona è risultata positiva al contagio. In una dichiarazione ai giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato che da "questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al COVID-19 riscontrata ieri in un paziente".

Bruni ha tuttavia precisato che resta "in funzione il presidio di Pronto Soccorso", aggiungendo che la Direzione Sanità e Igiene "sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane" mentre "nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti".