Francesco: prego per superstiti e morti nel disastro aereo in Corea del Sud

Al termine dell’Angelus il Papa saluta le famiglie di tutto il mondo ed esprime il suo cordoglio per quelle che hanno perso i loro cari nello schianto del boeing 737-800 in fase di atterraggio a Muan. Il Pontefice rinnova poi l’invito a pregare per coloro che “soffrono a causa delle guerre”, in particolare Ucraina, Palestina, Israele, nel Myanmar, Sudan e Nord Kivu

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Leggi Anche 29/12/2024 Il Papa: in famiglia non teste basse sul cellulare ma aperte al dialogo Il Pontefice all’Angelus si sofferma sulla Famiglia di Nazaret, un modello che ci insegna a comprendere il valore dell’ascolto reciproco. “Una famiglia che non comunica - ...

Nell’ultima domenica dell’anno, la prima dopo il Natale, quella che la Chiesa dedica alla Santa Famiglia di Nazareth, dalla finestra del Palazzo Apostolico, Francesco, terminata la preghiera mariana dell’Angelus, si rivolge proprio alle famiglie, le cellule fondamentali della società umana, come le ha definite sin dall’inizio del suo pontificato, e “tesoro prezioso da sostenere e tutelare”. Ma è sull’attualità che il Papa sposta subito dopo il suo sguardo. Addolorato per lo schianto di un boeing 737-800 in fase di atterraggio a Muan, in Corea del Sud, nel quale sono morte almeno 177 persone, il Papa esprime il suo cordoglio per quanti piangono la scomparsa dei loro cari.

Il mio pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo, mi unisco in preghiera per i superstiti e per i morti.

Le parole del Papa, che da una soleggiata piazza San Pietro gremita di fedeli raggiungono anche "quelle collegate da casa attraverso i mezzi di comunicazione", sono, poi, in particolare, per quelle che vivono nei Paesi in cui manca la pace e per loro chiede di pregare.

Preghiamo anche per le famiglie che soffrono a causa delle guerre, la martoriata Ucraina, Palestina, in Israele, nel Myanmar, Sudan, Nord Kivu, preghiamo per tutte queste famiglie in guerra.

E dal Sudan, dove dall’aprile del 2023 diverse fazioni del regime militare sono in conflitto, arrivano oggi dal ministro della Sanità, Haitham Mohamed Ibrahim, i dati sulle persone decedute in ospedale in 20 mesi di guerra civile: oltre 12mila. Ma altre stime parlano di 33mila morti. Si contano, inoltre, più di 150mila feriti e oltre 14 milioni di sfollati. Mentre a Gaza 7 civili sono stati uccisi in un attacco israeliano all’ospedale Al-Wafaa e un bambino è morto a causa delle basse temperature. È il quinto deceduto per il freddo in meno di una settimana.