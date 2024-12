In Corea del Sud aereo si schianta durante l’atterraggio, 179 morti

Potrebbe essere stato causato da alcuni volatili il guasto che ha impedito questa notte al Boeing 737-800 della Jeju Air di utilizzare il carrello per atterrare sulla pista dell’aeroporto di Muan dove è poi esploso finendo contro un muro di cemento. Solo 2 i superstiti. Il presidente ad interim Choi Sang-mok ha annunciato un periodo di lutto nazionale e il Papa all’Angelus ha assicurato la sua preghiera per le famiglie coinvolte nel tragico evento

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È di 179 morti e 2 superstiti il triste bilancio dell'incidente aereo avvenuto nella notte a Muan, in Corea del Sud. Un Boeing 737-800 della Jeju Air, sul quale viaggiavano 181 persone, di cui 175 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, si è schiantato mentre tentava di atterrare senza carrello. Il velivolo è uscito dalla pista dell'aeroporto slittando lungo il terreno ed è finito contro un muro di cemento esplodendo.

Un “bird strike” forse la causa dell’incidente

L’aereo era partito da Bangkok all'1,30 di notte ed era previsto che arrivasse a Muan intorno alle 8,30 di questa mattina. Per lo più coreani i passeggeri, due i thailandesi. Il guasto che ha impedito l’utilizzo del carrello è stato probabilmente dovuto a un impatto con uno o più volatili. L'aeroporto aveva lanciato un allarme per possibile “bird strike” appena sei minuti prima dell'incidente, poco dopo il pilota dell'aereo della Jeju Air ha lanciato il "mayday". In un video amatoriale, che ha ripreso il velivolo prima dell’impatto, si nota una vampata di fiamme da uno dei motori. A far luce sull’incidente potrebbero essere d’aiuto le scatole nere - il registratore dei dati di volo e quello vocale della cabina di pilotaggio – che sono state ritrovate.

Lutto nazionale

Il presidente ad interim della Corea del Sud, Choi Sang-mok, ha annunciato un periodo di lutto nazionale fino a sabato prossimo nel corso di una riunione di emergenza tenutasi dopo lo schianto dell'aereo e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei passeggeri che hanno perso la vita nel tragico evento. Anche il Papa, dopo aver recitato la preghiera mariana dell'Angelus, in piazza San Pietro, ha rivolto un pensiero "alle tante famiglie in Corea del Sud che sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo", assicurando le sue preghiere per i superstiti e i morti.