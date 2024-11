Francesco: la vita cristiana è la corsa di un cuore che ama

Dopo l'Angelus, il Papa saluta i partecipanti alla "Corsa dei Santi", organizzata dalla Fondazione Missioni Don Bosco, ringraziandoli per il sostegno alla costruzione di un centro sportivo in Ucraina. E ricorda che domani mattina, 2 novembre, celebrerà la Messa per la Commemorazione di tutti i fedeli defunti al Cimitero Laurentino di Roma

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

La vita cristiana è una corsa, ma non come corre il mondo, no! È la corsa di un cuore che ama!

Nei consueti saluti che fanno seguito alla recita dell’Angelus, il Papa riserva un pensiero ai partecipanti alla “Corsa dei Santi”, la gara di 10 km che si svolge ogni 1 novembre da sedici anni. Un evento sportivo organizzato, come ricordato da Francesco, dalla Fondazione Missioni Don Bosco. Il Pontefice aggiunge un particolare ringraziamento per il sostegno alla costruzione di un centro sportivo in Ucraina.

La Messa al Cimitero Laurentino

Il Papa ricorda poi come domani mattina, 2 novembre, nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, alle 10, si recherà al Cimitero Laurentino di Roma per celebrare la Santa Messa. "Chi può in questi giorni va a pregare sulla tomba dei propri cari", è l'invito di Francesco, che ricorda come "l'Eucarestia" rappresenti "la più grande e la più efficace preghiera per le anime dei defunti".

