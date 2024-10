Papa Francesco il 2 novembre al Cimitero Laurentino di Roma

Francesco celebrerà la commemorazione dei defunti nello stesso luogo alla periferia della Capitale dove si recò nel 2018

Vatican News

Dopo sei anni, il Papa torna nel Cimitero Laurentino. Il prossimo 2 novembre, commemorazione dei defunti, Francesco celebrerà la Messa nel camposanto romano in zona Castel di Decima che con i suoi 21 ettari è il terzo più esteso della Capitale. Il Pontefice vi si era recato nel 2018 e quel giorno, prima della celebrazione eucaristica, ha sostato in preghiera nel "Giardino degli angeli", una parte del cimitero dove sono sepolti i bambini, anche quelli non nati.

Lo scorso anno Francesco aveva invece scelto come luogo per la liturgia del 2 novembre il "Rome War Cemetery", il cosiddetto cimitero del Commonwealth in zona Testaccio che accoglie le tombe dei caduti in guerra. Circa 300 persone presenti quel giorno, riunite sotto la pioggia, con il Papa che lanciato un vigoroso appello perché "la gente non si uccida più nelle guerre".