I lavori di preparazione per la prossima Cop29 in programma a Baku, Azerbaijan (Reuters)

L'appello del Papa per la Cop29: contribuiamo alla tutela della nostra casa comune

In vista del summit che inizierà lunedì a Baku, in Azerbaijan, Francesco evidenzia i tre anni dall'avvio della piattaforma Laudato si' e ricorda le popolazioni dell'isola Floris in Indonesia, colpite dall'eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki. Rinnovato l'appello per Valencia e le altre aree della Spagna che affrontano le conseguenze delle alluvioni delle settimane scorse