Agenti della polizia anti-sommossa davanti alle barricate in fiamme realizzate dai manifestanti a Maputo, la capitale del Mozambico (AFP or licensors)

Francesco: in Mozambico non si smarrisca la fiducia nella democrazia, giustizia e pace

Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa esprime preoccupazione per i disordini post-elezioni nel Paese africano, che hanno finora causato almeno trenta vittime. Rinnovato l'appello per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan e ricordata la beatificazione, avvenuta ieri a Siviglia, di Giuseppe Torres Padilla, cofondatore della Congregazione delle Suore della Compagnia della Croce