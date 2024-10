Francesco: uniamoci al milione di bambini che pregherà il Rosario

Il Papa, dopo l’Angelus, ha ricordato la campagna di Aiuto alla Chiesa che Soffre prevista per il prossimo 18 ottobre a sostegno, spiega la Fondazione pontificia, “della Chiesa e di tutti coloro che non conoscono l’amore e la pace di Cristo”

Vatican News

È un ringraziamento sentito quello del Papa verso tutti i bambini che venerdì prossimo 18 ottobre reciteranno il Rosario. Nei saluti, dopo l’odierno Angelus, Francesco ha ricordato l’iniziativa organizzata dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, Un milione di bambini prega il Rosario che coinvolgerà un milione di piccoli, ai quali, ha detto il Pontefice, “ci uniamo”, affidando inoltre all’intercessione della Madonna “Ucraina, Myanmar, Sudan e le altre popolazioni che soffrono la guerra e ogni forma di violenza e miseria”.

Il significato della campagna

Attraverso la campagna “Un milione di bambini prega il Rosario”, si legge in un comunicato di Acs, “impariamo a riporre la nostra fiducia nella Madonna, affinché intervenga a sostegno della Chiesa e di tutti coloro che non conoscono l’amore e la pace di Cristo”. Educare i più piccoli “alla fede e alla preghiera è fondamentale”, poiché “possono diventare fonti di evangelizzazione per gli altri, mentre le loro preghiere, nate da cuori fiduciosi, attraggono lo Spirito di Dio nel mondo”.

I progetti nei Paesi in difficoltà

Acs accanto alla preghiera affianca progetti mirati a migliorare la vita dei bambini che nel mondo vivono tante situazioni di difficoltà, come ai piccoli del Libano, dove si cerca di garantire materiale scolastico a chi non ne ha, o a quelli di Sud Sudan, Cuba e Uruguay, dove si forniscono Bibbie ai bimbi per guidarli nel “loro cammino di fede”.