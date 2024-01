Papa Francesco avvia l'Anno della Preghiera in preparazione al Giubileo

Per vivere il "tempo di grazia" fino all'apertura della Porta Santa, il Pontefice chiede ai fedeli di "intensificare" la preghiera. Dà quindi inizio a questo speciale anno in cui tutte le Diocesi sono invitate a proporre pellegrinaggi, percorsi o momenti di orazione individuali o comunitari. Il Dicastero per l'Evangelizzazione pubblicherà una collana di "Appunti di preghiera"

Papa Francesco dà il via all’Anno della Preghiera, “un anno dedicato a riscoprire il grande valore e l’assoluto bisogno della preghiera”.

La preghiera nella vita personale, nella vita della Chiesa, la preghiera nel mondo

Vivere un tempo di grazia

L’annuncio del Pontefice giunge al termine dell’Angelus di questa domenica, 21 gennaio, quinta Domenica della Parola di Dio. Dopo la catechesi, il Papa ricorda infatti ai 20 mila fedeli presenti in Piazza San Pietro che “i prossimi mesi ci condurranno all’apertura della Porta Santa con cui daremo inizio al Giubileo”.

Vi chiedo di intensificare la preghiera per vivere questo tempo di grazia e sperimentarvi la forza della speranza di Dio

Iniziative nelle Diocesi del mondo

Per farlo Papa Francesco dà, appunto, il via a questo anno speciale – che segue quello dedicato alla riflessione sui documenti e allo studio dei frutti del Concilio Vaticano II - durante il quale nelle diocesi del mondo ci si impegnerà per riscoprire la centralità della preghiera. "Saremo aiutati anche dai sussidi che il Dicastero per l’Evangelizzazione metterà a disposizione", dice il Papa.

In preparazione all’Anno Santo del 2025, le Diocesi sono invitate a promuovere momenti di orazione individuale e comunitaria. La proposta è di “pellegrinaggi di preghiera” verso il Giubileo oppure percorsi di scuola di preghiera con tappe mensili o settimanali, presiedute dai vescovi, in cui coinvolgere tutto il Popolo di Dio.

Una collana di "Appunti" dal Dicastero per l'Evangelizzazione

Per vivere al meglio questo anno, il Dicastero per l’Evangelizzazione pubblicherà una collana di “Appunti sulla preghiera”, per rimettere al centro la relazione profonda con il Signore, attraverso le tante forme di preghiera contemplate nella ricca tradizione cattolica. La collana ma anche l'intero Anno della Preghiera saranno presentate il prossimo martedì 23 gennaio, nella Sala Stampa della Santa Sede, da monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione (sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo) e da monsignor Graham Bell, sottosegretario, incaricato della Segreteria, del medesimo Dicastero.