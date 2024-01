Domenica della Parola di Dio, il 21 gennaio celebrazione del Papa a San Pietro

Durante la celebrazione presieduta dal Pontefice saranno conferiti a donne e uomini laici di diversi Paesi i ministeri del Lettorato e del Catechista. Si attende l'avvio all’Anno della Preghiera in preparazione al Giubileo 2025

Vatican News

Sarà celebrata il 21 gennaio 2024 la quinta Domenica della Parola di Dio, giornata istituita da Papa Francesco il 30 settembre 2019. Il motto di questa edizione è ripreso dal Vangelo di Giovanni: «Rimanete nella mia Parola» (Gv 8,31). Alle ore 9.30 di domenica 21 gennaio, il Papa presiederà la celebrazione della Eucarestia nella Basilica di San Pietro e, a seguire, con lo scopo di ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura, donerà ai presenti il Vangelo di Marco.

I ministeri di Lettorato e Catechista a donne e uomini

Durante la celebrazione saranno conferiti a donne e uomini laici i ministeri del Lettorato e del Catechista, in particolare due persone riceveranno il ministero del Lettorato e 9 quello di Catechista. Sono fedeli laici e laiche che intendono rappresentare il Popolo di Dio, e provengono da Brasile, Bolivia, Corea, Ciad, Germania, Antille. L’evento sarà ripreso in diretta televisiva da Vatican Media e sarà trasmesso, in streaming, sul portale di Vatican News e in diretta dalle principali emittenti televisive del mondo. In Italia, fra gli altri, da Rai Uno.

Sussidio liturgico-pastorale gratuito

La Sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricata dal Papa di promuovere l’evento, ha messo a disposizione online un Sussidio liturgico-pastorale gratuito utile per vivere la Parola di Dio e la preghiera in comunità, in famiglia e personalmente. Il testo, disponibile quest’anno unicamente in versione digitale, è scaricabile online in lingua italiana, inglese, spagnola, portoghese, francese, polacca, sul sito www.evangelizatio.va. Si tratta di uno strumento che offre delle proposte per favorire un incontro profondo con la Parola di Dio in comunità, in famiglia, nella vita quotidiana, e include anche articoli, meditazioni, testi per l’Adorazione e suggerimenti pastorali.

L'Anno della Preghiera

In occasione della Domenica della Parola, si attende che il Papa dia avvio ufficiale all’Anno della Preghiera, in preparazione al Giubileo 2025. Dopo aver promosso la riflessione sui documenti e lo studio dei frutti del Concilio Vaticano II nel 2023, per volontà di Papa Francesco il 2024 sarà dedicato, nelle diocesi del mondo, alla riscoperta della centralità della preghiera.