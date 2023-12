Francesco: affidiamo a Maria la pace in Ucraina, Palestina e Israele

L'invito del Papa, dopo la recita dell'Angelus è ad unirsi a lui nella preghiera alla Madonna, nel giorno dell'Immacolata. "Chiediamo pace, che i cuori si pacifichino, che ci sia la pace!". Il pensiero anche ai soci dell'Azione Cattolica e al giubileo della diocesi canadese di Quèbec

Nel giorno della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco torna ad affacciarsi dal Palazzo Apostolico per la preghiera dell’Angelus. Ricorda la visita nel pomeriggio a Santa Maria Maggiore e poi in Piazza di Spagna per pregare la Madonna e intercedere per un mondo senza guerre.

Chiedo a tutti, specialmente ai fedeli di Roma, di unirsi spiritualmente a me in questi gesti di affidamento alla nostra Madre, pregando in particolare per la pace, la pace in Ucraina, la pace in Palestina e Israele, e in tutte le terre ferite dalle guerre. Chiediamo pace, che i cuori si pacifichino, che ci sia la pace!

L'incoraggiamento all'Azione Cattolica

Il Pontefice, nel salutare affettuosamente i romani e i pellegrini provenienti dall’Italia e da diversi Paesi del mondo, rivolge il suo pensiero ai soci dell’Azione Cattolica, che in questi giorni rinnovano le loro adesioni. L’incoraggiamento è che tutti i membri “dai ragazzi agli anziani”, possano essere “pietre vive nella Chiesa e buon lievito nella società”.

L'augurio per il Giubileo della diocesi di Quèbec

Prima dell’annuncio per la prima Giornata mondiale dei bambini del prossimo maggio, Francesco ha anche salutato i fedeli della diocesi di Quèbec, in Canada, che nel giorno dell’Immacolata, loro patrona, inaugurano il Giubileo per i 350 anni dalla fondazione. “Quèbec è stata la prima diocesi fondata in Canada”, ricorda loro il Papa.

Buon anno giubilare e che la Vergine Maria vi accompagni!