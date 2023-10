Attacco a Israele (ANSA)

Il Papa: le armi si fermino, il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione

Nelle parole di Francesco dopo l'Angelus domenicale, il suo dolore per quanto sta accadendo in Israele. La sua preghiera è per le famiglie delle vittime e per chi sta vivendo ore di terrore e di angoscia. "Ci sia pace in Israele e in Palestina!", il suo appello, perché "ogni guerra è una sconfitta". Rivolgendo il suo pensiero a tutti i Paesi in conflitto, ricorda la "tanto martoriata" Ucraina "che ogni giorno soffre tanto"

Antonella Palermo - Città del Vaticano “La guerra è una sconfitta: ogni guerra è una sconfitta! Preghiamo perché ci sia pace in Israele e in Palestina!” Dopo la preghiera mariana di questa prima domenica di ottobre, Papa Francesco esprime la sua apprensione e il dolore con cui sta seguendo quanto sta avvenendo in Israele dove, afferma, "la violenza è esplosa ancora più ferocemente, provocando centinaia di morti e feriti". Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, prego per loro e per tutti coloro che stanno vivendo ore di terrore e di angoscia. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore!, e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. Invochiamo la pace sui molti Paesi segnati dai conflitti Nel dopo Angelus, il Pontefice ricorda inoltre che questo mese di ottobre è dedicato, oltre che alle missioni, alla preghiera del Rosario. Proprio a Maria chiede di rivolgersi, senza sosta: Non stanchiamoci di invocare, per l’intercessione di Maria, il dono della pace sui molti Paesi del mondo segnati da guerre e da conflitti; e continuiamo a ricordare la cara Ucraina, che ogni giorno soffre tanto, tanto martoriata. Leggi Anche 08/10/2023 Israele in guerra. Il Patriarcato: questa deve essere una terra di giustizia e riconciliazione All'indomani dell'attacco di Hamas, che ha colto di sorpresa il Paese innescando una controffensiva con centinaia di morti e migliaia di feriti da entrambi le parti, il Patriarcato ... Almeno 350 le vittime israeliane Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto che il numero di israeliani uccisi finora nell'attacco lanciato ieri da Hamas è salito ad almeno 350. Il portavoce Daniel Hagar, citato da Bbc, che ha riferito la cifra, ha ricordato che la priorità è ora quella di liberare le comunità dove si combatte ancora e di controllare i varchi nella recinzione con la Striscia di Gaza. "I nostri combattenti stanno ancora attaccando obiettivi nei nostri Territori occupati, siamo riusciti a sostituire i combattenti sul campo di battaglia con nuovi combattenti e siamo riusciti a fornire rifornimenti a coloro che stanno ancora combattendo". Lo ha detto, citato da fonti locali, il portavoce delle Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, Abu Obaida. La polizia israeliana, intanto, è in caccia di un veicolo che da Gaza si sta dirigendo a nord e che si crede abbia a bordo miliziani armati di Hamas. L'ala militare di Hamas, le Brigate al Qassam, hanno fatto sapere che gli ostaggi israeliani sono tenuti nei tunnel dell'organizzazione nella Strscia e in "case sicure". L'esercito ha inoltre tirato colpi di avvertimento verso "un gruppo di sospetti presenti nell'area" colpita in precedenza su Har Dov nei pressi del confine con il Libano. Lo ha detto il portavoce militare israeliano. L'apprensione vissuta dai pellegrini in Terrasanta I pellegrini che in questi giorni si trovano in Terrasanta vivono tutta l'apprensione di questa escalation di violenza. Un parroco veneto, don Mirko Dalla Torre, si trova nella regione assieme a 35 fedeli della comunità di Sernaglia della Battaglia (Treviso). "Qui c'è un po' di confusione, abbiamo sentito le sirene e abbiamo visto i razzi e il fuoco di contraerea. Non è stato piacevole. Ora siamo in hotel. Stiamo tutti bene", è la sua testimonianza da Gerusalemme, riportata dal sito de L'Azione, settimanale della diocesi di Vittorio Veneto. "Siamo comunque riusciti a visitare il Santo sepolcro. Eravamo al Muro del Pianto e ci hanno mandato in un tunnel per due volte, perché Hamas stava attaccando Gerusalemme. C'era la possibilità che cadessero dei missili al tempio. Abbiamo sentito dei colpi e poi la guida ci ha fatto uscire perché era troppo pericoloso restare. La Spianata del Tempio non si può visitare. Al Tempio c'era un grosso gruppo di ragazzi che inneggiava contro Hamas".