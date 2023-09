Papa Francesco in preghiera, questa sera, a Santa Maria Maggiore

La sosta del Papa a Santa Maria Maggiore al rientro da Marsiglia

Appena tornato dal 44.mo viaggio apostolico nel sud della Francia, Francesco non ha mancato questa sera di recarsi nella Basilica mariana per ringraziare la Vergine Maria per l'esito della visita

Vatican News La preghiera alla Madre di Dio, immancabile per Francesco prima e dopo ogni viaggio apostolico per affidare alla Madonna appuntamenti e incontri e poi per ringraziarla. Così è avvenuto anche questa volta, di ritorno dai due giorni di visita a Marsiglia. Un comunicato in tarda serata della Sala Stampa vaticana riferisce che "questa sera, di ritorno da Marsiglia, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus populi romani". Al termine della visita nella Basilica romana, il Pontefice, conclude il testo, "ha fatto rientro in Vaticano".