Francesco è rientrato da Marsiglia. Il congedo segnato da affetto e gratitudine

Si è conclusa la visita di due giorni di Papa Francesco nella città nel sud della Francia. Prima della partenza la cerimonia di congedo all'Aeroporto internazionale marsigliese e un ultimo colloquio privato con il presidente della Repubblica Macron. Poi il decollo alle ore 19.28 e l'arrivo a Roma-Fiumicino alle 20.37

Vatican News

L'aereo con a bordo Papa Francesco di ritorno da Marsiglia è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino alle ore 20.37. Era decollato alle 19.28 da quello di Marsiglia. Si è concluso dunque il 44.esimo viaggio apostolico del Papa.

La cerimonia di congedo

La Messa presieduta da Papa Francesco nello Stadio Vélodrome a metà pomeriggio è stato l'ultimo atto pubblico della sua breve visita a Marsiglia dove, in mattinata si sono chiusi i lavori degli Incontri del Mediterraneo, l'iniziativa che ha condotto nella città francese il Pontefice. Conclusa la celebrazione eucaristica, il Papa ha fatto rientro in sagrestia per lasciare i paramenti liturgici alle ore 17.45 circa. Dopo una mezz'ora il trasferimento in automobile all’Aeroporto Internazionale marsigliese, a poco più di 28 km di distanza.

Essenziale e senza discorsi la cerimonia prima della partenza: Francesco è stato accolto davanti al padiglione d’onore dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron e consorte, insieme hanno raggiunto subito il salone Hélène Boucher per un incontro privato durato una decina di minuti. Al termine, insieme hanno attraversato la Guardia d’Onore, poi i saluti di congedo molto cordiali. L'aereo papale della flotta ITA Airways è decollato alle 19.28 alla volta di Roma-Fiumicino.

Papa Francesco a colloquio con Macron e consorte all'Aeroporto di Marsiglia

A bordo dell'aereo si è tenuta la consueta conferenza stampa con i giornalisti. Subito dopo l'arrivo all'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, previsto il rientro in Vaticano. Ritornano alla mente le ultime parole rivolte al Papa dall'arcivescovo di Marsiglia, cardinale Jean-Marc Aveline, alla fine della Messa nello stadio: "Grazie, Santo Padre! Marsiglia, e con essa tutta la Francia, non dimenticherà mai l'immenso dono che ci ha fatto". E la gratitudine di Francesco per la "calorosa accoglienza" ricevuta: "Cari fratelli e sorelle, porterò nel cuore gli incontri di questi giorni".

I telegrammi del Papa a Macron e a Mattarella

Durante il volo di ritorno Papa Francesco ha inviato come di consueto telegrammi di saluto alle autorità dei Paesi sorvolati. Al presidente Macron, Francesco scrive: "Nel momento in cui lascio il territorio francese di ritorno dalla mia visita apostolica a Marsiglia, desidero ringraziarvi ancora una volta per la vostra accoglienza. Spero che questi Incontri Mediterranei, ai quali ho avuto il piacere di partecipare, portino frutti abbondanti per la pace e la fraternità tra i popoli. Che Dio vi benedica."

Al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, all'arrivo in Italia il Papa indirizza un messaggio in cui scrive: "Al rientro dal viaggio apostolico a Marsiglia, dove ho avuto la gioia di incontrare vescovi e sindaci di Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, nonchè la comunità cattolica locale e vari esponenti di diverse religioni, esprimo a lei, signor presidente, il mio cordiale saluto e assicuro una speciale preghiera per la prosperità dell'intera Nazione italiana, sulla quale invoco ogni benedizione dal Cielo".

