La Veglia della Gmg: il Papa ai giovani: la gioia è missionaria, portatela ovunque

Un milione e mezzo di ragazzi ha partecipato all'incontro serale al Parco Tejo di Lisbona. A loro Francesco ha chiesto di aiutare chi è caduto a non restare a terra: non abbiate paura, un fallimento è tale solo se non si ha la forza di risollevarsi

Alessandro Di Bussolo - Lisbona

Bisogna camminare sempre nella vita e se si cade serve un aiuto ad alzarsi. È un allenamento costante perché nulla al mondo è gratis, tranne l’amore di Gesù. E’ questo il mandato che Papa Francesco affida ai tantissimi giovani, circa un milione e mezzo, che riempiono il grandioso Parco Tejo a Lisbona, e che hanno iniziato, già dalla tarda mattinata a sistemarsi con stuoini, sacchi a pelo, coperte termiche ma anche tendine da campeggio per la Veglia della Gmg, penultimo atto di una settimana di incontri in terra portoghese. Sono arrivati nel “Campo da Graça”, il Campo della Grazia, dopo circa 8-10 chilometri di cammino, invadendo pacificamente ma gioiosamente le strade della capitale.

La gioia è missionaria

In un discorso che diventa subito un dialogo con i giovani, con domande di Francesco che sollecita risposte da un uditorio attento e pronto, il Pontefice spiega il significato profondo del gesto di Maria, che per raggiungere la cugina “Si alzò e andò di fretta” nonostante avesse appena ricevuto l’annuncio dell'angelo. La Madonna, sottolinea il Papa, “invece di pensare e a lei, pensa all’altra”, a sua cugina, perché la “gioia è missionaria”, non è per se stessi ma per portare qualcosa agli altri. Lo ribadisce più volte Francesco, chiedendo ai giovani di ripeterlo: bisogna portare la gioia agli altri, ricordando che anche gli altri ci hanno preparato a riceverla. Si tratta delle persone che hanno portato la luce nella vita: genitori, nonni, amici, sacerdoti, religiosi, catechisti, animatori, insegnanti e Papa Francesco chiede ai giovani un momento di silenzio per ricordarli. Sono loro le “radici della gioia”, perché la gioia che deve essere portata non deve essere passeggera o momentanea, ma deve “creare radici”. E questo non avviene nel chiuso di una biblioteca, ma va cercato e scoperto nel dialogo con gli altri.

Aiutare a sollevare chi cade

L’altra domanda che il Papa fa ai ragazzi e alle ragazze di Parco Tejo è se a loro è mai capitato di essere stanchi. A volte succede di “gettare la spugna” e di non aver voglia di far niente e allora si smette di camminare e si cade. Nella vita, tuttavia il fallimento non è la fine. L’importante quando, ricorda citando una canzone degli alpini, è non “rimanere caduti”, chiudendo la vita alla speranza. In quel caso l’unica cosa da fare è aiutare chi cade a sollevarsi. È una frase che il Papa ha ripetuto spesso e che chiede ai giovani di completare tra gli applausi: l’unico modo per guardare una persona dall’alto in basso è per aiutare a rialzarsi.

Allenarsi a camminare

Per fare tutto questo, ribadisce il Papa, è pero necessario un allenamento, come quello che c’è dietro a un gol in una partita di calcio. “Non c'è nessun corso che ci insegni a camminare nella vita”, sottolinea Francesco, “lo impariamo dai nostri genitori, lo impariamo dai nostri nonni, lo impariamo dai nostri amici, tenendoci per mano”. L’invito del Papa è a camminare con un obiettivo e di allenarsi a questo ogni giorno della vita, perché “nulla è gratuito. Tutto si paga”.”C'è solo una cosa gratuita”, ricorda: l'amore di Gesù. Con questo e con il desiderio di camminare, l’invito ai giovani è di non avere paura, di guardare alle radici senza avere timori.

Lo spettacolo della Veglia della Gmg

Nella prima parte della Veglia, uno spettacolo di musica e danza contemporanea racconta la storia di una giovane che si è lasciato interpellare da Dio e di come questo abbia cambiato la sua vita, contagiando tutti coloro che ha incontrato. Ispirandosi al motto di questa Gmg, “Maria si alzò e andò di fretta”, si mostra un parallelo tra ciò che viene rappresentato e la storia della Madonna. Un incontro, l'Annunciazione, ha cambiato la vita di Maria e, di conseguenza, la storia dell'umanità. Il "sì" di Maria alla proposta d'amore di Dio ci ispira a fare altrettanto: a donarci interamente al Signore, affidandogli tutta la nostra vita, rinunciando a progetti e sicurezze, per essere suoi strumenti nella storia d'amore di Dio per ciascuno di noi. Sotto la direzione artistica di Matilde Trocado, la coreografia racconta il desiderio di continuare a lodare Dio e a servire gli altri al ritorno a casa. L’incontro messo in scena nella prima parte della Veglia, diventa poi reale e concreto nella seconda parte, con l'adorazione del Santissimo Sacramento.

Le due testimonianze

Inserite nello spettacolo, due testimonianze. Don Antonio Ribeiro de Matos parla del suo impegno nel portare agli altri la gioia “non fugace” di trovare Cristo e di essere trovato da Lui. Gesù è sempre stato presente nella sua vita, ma anche avvicinandosi alla Chiesa, rimaneva sempre concentrato su se stesso. Ma un incidente stradale per un colpo di sonno e la paura di morire, gli fa capire che la vita vissuta “non ne era valsa la pena”. Così entra in seminario l’anno seguente, nel 2019, viene ordinato sacerdote. “Nella mia fragilità”, spiega, “ho potuto riconoscere quanto Gesù e la Chiesa mi amano e camminano con me ed è cresciuto il desiderio di portare questa esperienza agli altri”. Marta ha invece 18 anni e viene da Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, da cinque anni teatro delle violenze di gruppi armati e estremisti. Dopo aver perso suo padre, lei sua madre e le tre sorelle sono dovute scappare nella foresta, a causa delle violenze dei terroristi. “Quando eravamo nella foresta - racconta - abbiamo pregato molto. Non abbiamo mai perso la fede. Chiedevo a Dio di aiutarci e di togliere ogni malvagità dal mondo e che le persone che stavano provocando questa guerra cambiassero la loro vita”. “Mai, in mezzo a tanta sofferenza - conclude - abbiamo perso la speranza che un giorno ricostruiremo di nuovo la nostra vita”.

L'accoglienza di Lisbona ai giovani

Prima che arrivi il Papa, davanti al grande palco bianco che sembra una candida onda del mare o una grande duna di sabbia, i giovani che per diversi motivi hanno accesso all’area, si incontrano, si abbracciano, scattano foto col la Croce delle Gmg di sfondo, come una coppia dalla Polonia che si è sposata due giorni fa, ed è a Lisbona in luna di miele. Alla sinistra del palco, i settori degradano verso l’estuario del Tago, solcato da una caravella battente bandiera portoghese, che sembra tanto la Santa Maria di Cristoforo Colombo. E poco distante si staglia l’imponente struttura del ponte Vasco de Gama. Nelle prime file, sventola anche una bandiera blu e gialla dell’Ucraina.

L'attesa

Verso le 18, sul fiume Trancao, che divide in due il Parco Tejo, sono arrivati i simboli della Gmg, la Croce e l'Icona della Madonna Salus Populi Romani, accompagnati da diverse altre imbarcazioni decorate. Immancabile l’inno della Gmg "Felizes", del sacerdote gesuita Miguel Pedro Melo, musicato da Miguel Tapadas. I caccia dell'Aeronautica Militare squarciano il cielo, nel momento in cui il Papa arriva sul palco. Il Comune di Lisbona ha allestito un altro spazio nel centro di Lisbona, al Terreiro do Paço, offrendo quasi tremila posti a sedere e schermi giganti per quanti, in particolare gli anziani, non possono recarsi al Parque Tejo per poter seguire la veglia di questa sera e la Messa di domani mattina.Uno spazio attrezzato con tre maxischermi e 2.900 sedie.