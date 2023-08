Francesco prega per le vittime degli incendi nelle Hawaii

93 morti e 1400 sfollati. L'incendio sull'isola di Mauii è la più grave tragedia naturale che l'arcipelago delle Hawaii abbia vissuto nella sua storia, il più devastante degli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Il Papa all'Angelus prega per le vittime

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

"Desidero anche assicurare la mia preghiera per le vittime degli incendi che hanno devastato le isole di Maui nelle Hawai". Dopo il telegramma inviato nei giorni scorsi al nunzio negli Usa, Cristophe Pierren, anche all'Angelus domenicale di fronte a circa 15mila fedeli radunati in Piazza San Pietro, Papa Francesco torna ad esprimere la sua vicinanza per le popolazione colpite dalla più grave tragedia naturale che l'arcipelago Usa abbia vissuto nella sua storia.

Il bilancio delle vittime è salito a 93 secondo i dati forniti dalla contea di Maui, mentre il governatore Josh Green ha detto di temere che il bilancio delle vittime sia destinato a salire. 1400 gli sfollati riparati nei sei rifugi temporanei allestiti per assistere le persone colpite Le fiamme hanno travolto l'isola la scorsa settimana, rendendo questo incendio il più devastante negli Stati Uniti dal secolo scorso, peggiore anche di quello che nel 2018 nel nord della Californiaha causato 85 morti.

Almeno altri due incendi si sono verificati a Maui, senza che finora siano stati segnalati decessi: nell'area di Kihei a sud dell'isola e nelle comunità montuose dell'entroterra conosciute come Upcountry. Venerdì sera un quarto incendio è divampato a Kaanapali, una comunità costiera nel West Maui a nord di Lahaina, ma i soccorritori sono riusciti a spegnerlo