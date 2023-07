Il Papa affida a Maria i giovani della GMG

Dopo l'Angelus, a pochissimi giorni dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, Francesco pensa ai tantissimi giovani che da tutti i continenti giungeranno in Portogallo e invoca per loro la protezione della Vergine che dopo l'Annunciazione "si alzò e andò in fretta"

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

"Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo, che compirò a partire da mercoledì prossimo". Papa Francesco con il cuore è già in mezzo ai tanti giovani in viaggio per Lisbona in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Sono "tantissimi", osserva, e provengono da "tutti i continenti": "sperimentano la voglia dell'incontro con Dio e con i fratelli guidati dalla Vergine Maria che dopo l'Annunciazione si alzò e andò in fretta. A Lei, Stella luminosa del cammino cristiano tanto venerata in Portogallo", prosegue il Vescovi di Roma, "affido i pellegrini della GMG e tutti i giovani del mondo".

Il programma

Secondo il programma del 42.mo viaggio internazionale di Francesco, presentato nei giorni scorsi nella Sala Stampa della Santa Sede, la partenza del Papa dall’aeroporto romano di Fiumicino è fissata alle 7.50 di mercoledì 2 agosto. L’arrivo a Lisbona è previsto alle 10. Il Papa sarà accolto nel Palazzo Nazionale di Belèm dal presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa. Nello stesso quartiere di Belèm, presso il centro culturale, si svolgerà l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio presso la nunziatura apostolica Francesco vedrà il presidente dell’Assemblea della Repubblica e il primo ministro. Successivamente nel monastero dos Jerònimos, accolto dal Patriarca di Lisbona, celebrerà i vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali. L’indomani, giovedì 3 agosto, nella mattinata avverrà l’incontro con gli studenti nel piazzale antistante l’Universidade Catòlica Portuguesa. In seguito nella vicina Cascais Francesco saluterà i giovani di Scholas Occurentes, ascolterà le testimonianze di giovani di differenti religioni, firmerà un drappo artistico lungo tre chilometri, assisterà assieme ad altri leader religiosi alla piantumazione di un ulivo della pace.

Leggi Anche 27/07/2023 Il programma della Gmg a Lisbona, dove l’Oceano unisce i giovani del mondo Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha presentato ai media l’ormai imminente Gmg di Lisbona, dove il Papa andrà dal 2 al 6 agosto per il suo 42.mo viaggio ...

Il rientro a Lisbona è previsto nel pomeriggio quando nel parco Edoardo VIIavrà luogo la cerimonia di accoglienza della Gmg. La mattina di venerdì 4 agosto nel Giardino Vasco da Gama a Belèm il Pontefice impartirà ad alcuni giovani il sacramento della Riconciliazione. Subito dopo presso il Centro parrocchiale “da Serafina” l’incontro con i rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità. Dopo il pranzo con dieci giovani di diverse nazionalità nella nunziatura apostolica, nel tardo pomeriggio Papa Francesco, giungerà al parco Edoardo VII per presiedere la Via Crucis con i giovani.

La veglia e la Messa

La giornata di sabato 5 agosto sarà caratterizzata nella mattinata dalla visita del Santo Padre al Santuario della Madonna di Fatima dove pronuncerà un discorso e reciterà la preghiera del Rosario con i giovani malati. Quindi, di nuovo a Lisbona, alle 18 si svolgerà l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù e alle 20.45 la veglia con i giovani nel Parco Tejo. Domenica in mattinata sempre al Parco Tejo la Santa Messa conclusiva della Gmg, al termine della quale dopo la consegna della croce ad alcuni giovani e l’annuncio della sede della prossima Gmg internazionale, nel pomeriggio si svolgerà l’incontro con i volontari. La cerimonia di congedo sarà poi alla base aerea di Figo Maduro e il ritorno in Vaticano con partenza alle 18.15 e arrivo a Fiumicino alle 22.15.