Il Papa incontra a Santa Marta le mogli degli ambasciatori ucraini: la guerra una sconfitta

Francesco ha ricevuto oggi pomeriggio un gruppo di 18 donne, consorti di diplomatici in missione nel mondo. Il gruppo già presente questa mattina a San Pietro. Domani alla Messa per i santi Pietro e Paolo

“La guerra è sempre una sconfitta”. Ancora una volta Papa Francesco è tornato a stigmatizzare l’orrore dei conflitti, a cominciare da quello in Ucraina. Lo ha fatto nel pomeriggio di oggi, 28 giugno, quando ha ricevuto a Casa Santa Marta una delegazione dell'Associazione delle mogli dei diplomatici ucraini in missione per il mondo. Il gruppo aveva già partecipato questa mattina all’udienza generale in piazza San Pietro, guidato dall’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, presente anche all'incontro del pomeriggio.

Nel dialogo con le 18 mogli di ambasciatori che hanno consegnato al Papa una lettera e si sono dette "grate" di questa opportunità, Francesco ha ricordato che quando aveva 11 anni, ha “imparato a servire Messa in ucraino, da un cappellano che era a Buenos Aires”. “Poi questo cappellano è stato chiamato a Roma e lo hanno fatto vescovo!”, ha aggiunto il Pontefice.

Ieri pomeriggio, 27 giugno, le consorti dei diplomatici ucraini hanno preso parte alla proiezione del documentario Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom a cui il Papa aveva già assistito nell’Aula del Sinodo il 24 febbraio scorso, a un anno esatto dall’invasione russa. Il docufilm è realizzato dal regista Evgeny Afineevsky.

Due giorni fa la delegazione femminile ucraina ha incontrato invece a Istanbul il patriarca Bartolomeo, mentre domani sarà ancora a Roma e parteciperà, nella Basilica Vaticana, alla celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo presieduta dal Papa.