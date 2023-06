Gmg di Lisbona, il programma di viaggio di Francesco

Reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede il calendario degli incontri del Papa che si recherà in Portogallo dal 2 al 6 agosto per la 37.ma edizione della Giornata mondiale della gioventù. Sabato 5 la veglia con i giovani al Parco Tejo, in agenda anche la visita al Santuario di Fatima dove pregherà con i giovani ammalati

Michele Raviart - Città del Vaticano

Culminerà la sera di sabato 5 agosto con la Veglia con i giovani nel Parque Tejo di Lisbona, dopo la visita al Santuario di Nostra Signora di Fatima, e con la Santa Messa del giorno dopo la visita del Papa in Portogallo in occasione della 37.ma Giornata mondiale della gioventù. Secondo il programma, reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede, Francesco pronuncerà nove discorsi e due omelie, incontrando le istituzioni, la Chiesa locale e soprattutto i tanti giovani attesi da tutto il mondo per l’evento.

Mercoledì 2 agosto l’arrivo in Portogallo

Il Papa partirà alle ore 7.50 di mercoledì 2 agosto dall’aeroporto romano di Fiumicino e arriverà alle ore 10 alla base aerea di Figo Maduro di Lisbona. Subito dopo, al Palazzo Nazionale di Belèm sarà accolto dal presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa. Sempre nel quartiere di Belèm, nel centro culturale, incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Alle 16.45 nella nunziatura apostolica, l’incontro con il primo ministro e alle 17.30, nel celebre monastero dos Jerònimos celeberà i vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali.

Giovedì 3 agosto la cerimonia di accoglienza della Gmg

La mattina di giovedì Francesco incontrerà gli studenti nella sede dell’Universidade Catòlica Portuguesa. Poi lascerà Lisbona per la vicina Cascais, dove saluterà i giovani di Scholas Occurentes che lì hanno una loro sede. Nel pomeriggio il ritorno nella capitale portoghese per la cerimonia di accoglienza della Gmg, che si svolgerà nel parco Edoardo VII.

Venerdì 4 agosto la via crucis con i giovani

Alcuni giovani della Gmg riceveranno dal Papa il sacramento della Riconciliazione nella piazza “so Impèrio” a Belèm la mattina di venerdì 4 agosto. Lo stesso Francesco, intorno alle 9.45 si recherà al Centro parrocchiale “de Serafina” per incontrare i rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità. Alle 12 il pranzo con i giovani nella nunziatura apostolica, mentre alle 18 il Pontefice presiederà la Via Crucis con i giovani al parco Edoardo VII.

Sabato 5 agosto la visita a Fatima e la veglia della GMG

Il Santuario della Madonna di Fatima sarà visitato dal Papa la mattina di Sabato 5 agosto. Francesco lascerà in elicottero Lisbona per lo stadio di Fatima alle ore 8 e alle 9.30 reciterà la preghiera del Santo Rosario con i giovani ammalati presso la Cappella delle Apparizioni. Intorno a mezzogiorno è previsto il ritorno nella capitale. Due gli appuntamenti in programma: alle 18 il consueto incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso il Colégio de S. João de Brito e alle 20.45, come ricordato, la veglia con i giovani nel Parco Tejo.

Domenica la Santa Messa e il ritorno in Vaticano

La Messa conclusiva per la Giornata mondiale della gioventù sarà celebrata dal Papa sempre al parco Teho domenica 6 agosto alle ore 9. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro con i volontari della Gmg presso il “passeio marìtimo” di Algès, prima della cerimonia di congedo alla base aerea di Figo Maduro. Il volo di ritorno partirà alle 18.15 e arriverà all’aeroporto di Fiumicino alle 22.15