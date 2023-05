Il Papa ad agosto a Lisbona per la Gmg, tappa al Santuario di Fatima

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, conferma le date del viaggio di Francesco in Portogallo dall'1 al 6 agosto prossimi. Prevista anche la visita al Santuario mariano, già visitato nel 2017 per il centenario delle apparizioni alla Cova de Iria

Vatican News

È prevista anche una tappa al Santuario di Fatima nel viaggio che Papa Francesco compirà a Lisbona, in Portogallo, in occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che: "In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, e accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali del Portogallo, Sua Santità Papa Francesco si recherà a Lisbona dal 2 al 6 agosto di quest'anno, compiendo una visita al Santuario di Fatima il 5 agosto".

Per la seconda volta il Pontefice si reca in visita nel Santuario mariano, meta ogni anno di migliaia di pellegrini. Il Papa lo aveva visitato il 12 e 13 maggio del 2017, in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria. Quanto alla Gmg, si tratta della quarta Giornata Mondiale della Gioventù presieduta da Jorge Mario Bergoglio dopo quelle di Brasile (2013), Cracovia (2016) e Panama (2019). L'evento che riunisce milioni di giovani da tutti i continenti quest'anno - come detto - si svolge nella capitale portoghese. Inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato Papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, la XXXVIII Gmg è stata spostata all'anno successivo a causa dell'emergenza coronavirus. Il tema scelto è "Maria si alzò e andò in fretta" (Lc 1,39), versetto del Vangelo di Luca che parla della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta.