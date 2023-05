Il Papa ai bambini africani: “Lottare per la pace, l'umanità è in grave pericolo”

Francesco riceve in udienza un gruppo di bambini di tutto il Continente in occasione dell’Africa Day: “Nei vostri Paesi corruzione, malgoverno, migrazioni, terrorismo, crisi climatiche. A volte vi sentirete impotenti e scoraggiati, ma siete giovani e portate dentro di voi molti talenti. Seguite i grandi sogni”. La raccomandazione ad essere vicini e mostrare amicizia ai bambini-soldato e quelli vittime di ogni conflitto, "così che non si sentano stigmatizzati"

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano



I sogni dei giovani contro il malgoverno dei grandi, le ambizioni contro la corruzione, i talenti contro il terrorismo, l'amicizia contro l'emarginazione, il desiderio di pace contro guerre e conflitti che mettono “la nostra umanità in pericolo”. Non scoraggiatevi, anche quando vi sentite “impotenti”, seguite sempre “i grandi sogni”, dice il Papa ad un gruppo di bambini venuti da tutte le nazioni dell’Africa, ricevuti in Vaticano in occasione dell’Africa Day, la Giornata dell’Africa celebrata nel giorno della commemorazione annuale della fondazione dell’Unione Africana, il 25 maggio 1963.

Essere "differenti"

Leggi Anche 25/05/2023 Africa Day, il successo del sistema affidatario in Kenya: un grande atto d'amore Nel Paese ben 76 ragazzi hanno trovato una famiglia in affido grazie al lavoro della fondazione Albero della Vita e con lo sviluppo di un modello mutuato dall’Italia. Boniface ...

“È bello vedervi”, dice Francesco ai ragazzi accompagnati da genitori e ambasciatori. “Voi siete il segno di questa ricca diversità culturale”, aggiunge, ricordando come proprio questa Giornata “rappresenta il simbolo della lotta dell’intero Continente per la liberazione, lo sviluppo e il progresso economico e sociale, come pure per la valorizzazione e l’approfondimento del patrimonio culturale africano”.



Vi invito ad avere l’audacia di essere “differenti”, a testimoniare la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, del coraggio, del perdono, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale.

Vivere la pace attorno a voi e dentro di voi

Unito a questo, Francesco pone davanti agli occhi della gioventù africana “una delle grandi sfide della vita”: la lotta per la pace. “Lo sapete bene – dice - stiamo attraversando momenti difficili, con la nostra umanità che si trova in pericolo”. Non solo l’Ucraina, in Europa, ma anche tutti i conflitti e le divisioni fratricide che piagano l’Africa, l’Asia e il Medio Oriente da anni. “Siamo in grave pericolo”, avverte il Papa.

Vivete dunque la pace attorno a voi e dentro di voi. Siate ambasciatori di pace, perché il mondo riscopra la bellezza dell’amore, del vivere insieme, della fraternità e della solidarietà.

Non scoraggiarsi di fronte alle sfide

Leggi Anche 26/05/2023 Le Afriche, contenitore straordinario di culture e saperi La Giornata Mondiale dell’Africa, evento celebrato in tutto il mondo il 25 maggio, ricorda la fondazione dell’Organizzazione dell’unità africana, oggi Unione africana. Padre ...

Richiamando parole già pronunciate nel viaggio di gennaio e febbraio scorsi in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, Papa Francesco guarda quindi alle “sfide enormi” che la “cara” terra africana” sta affrontando. Le nomina una ad una: “Terrorismo”, “malgoverno”, “corruzione”, “massiccia disoccupazione giovanile”, “migrazioni”, “conflitti intercomunitari”, “crisi climatica e alimentare”. Un contesto così drammatico che potrebbe portare i più giovani a sentirsi “impotenti e scoraggiati” e dire a sé stessi che “il futuro è cupo e senza prospettive”.

Ma voi siete giovani, portate dentro di voi molti talenti, coltivate grandi ambizioni, avete grandi sogni: seguite i grandi sogni!” Cari amici, questo vorrei dire a ciascuno di voi: non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitivamente una vocazione, non darti mai per vinto.

"Amici" di bambini soldato e vittime di guerre

Mai darsi per vinti, insiste il Papa. “Una delle ricchezze dell’Africa è la spiccata intelligenza dei suoi giovani. Davvero, voi siete intelligenti, intelligenti! Il vostro impegno negli studi possa contribuire allo sviluppo umano e integrale della società”. E denunciando la tragedia dei “bambini-soldato”, come pure dei “bambini vittime di ogni tipo di conflitto”, raccomanda di star loro vicini perché “hanno bisogno della vostra amicizia”, così che “non si sentano respinti e stigmatizzati”.

Vicini agli anziani

Infine un’altra raccomandazione “molto importante”, la consueta raccomandazione di ogni dialogo con le nuove generazioni: “Lasciatevi illuminare dai consigli e dalla testimonianza degli anziani”.

Il dialogo con le radici, il dialogo con gli anziani, con i nonni, con chi è venuto prima di noi, ci permette di andare avanti.