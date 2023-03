Gli auguri al Papa del CCEE: "Mai stanco di chiedere la fine della guerra"

Il Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa ringrazia Francesco per il suo "magistero europeo" e per l'accompagnamento nella "delicata missione di annunciare Cristo" in Europa. Le congratulazioni al Pontefice del patriarca di Mosca Kirill: il dialogo tra leader religiosi può dare buoni frutti nel curare le ferite. La gratitudine della Comunità di Sant'Egidio e del Centro Astalli per la sua vicinanza a poveri e a rifugiati

Michele Raviart - Città del Vaticano

Da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio scorso, Francesco “non si è mai stancato di chiedere la fine della guerra e di pregare per le vittime di questo conflitto”. Lo sottolineano i vescovi europei, riuniti nel CCEE, in un messaggio di auguri al Papa per i dieci anni di Pontificato in cui “rinnovano l’appello a quanti hanno autorità sulle nazione perché si giunga, prima possibile, a una pace giusta per il popolo ucraino”.

Il magistero europeo di Papa Francesco

L’affetto e la vicinanza dei presuli al Papa, si legge nel testo firmato da monsignor Gintaras Grušas, arcivescovo di Vilnius e presidente del CCEE, e dai due vicepresidenti, il cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, e monsignor Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado, è anche un segno di riconoscenza al Pontefice per i suoi insegnamenti, la sua testimonianza di vita evangelica, la paternità spirituale con la quale si sentono guidati e per il suo “magistero europeo”. In particolare, i vescovi europei ricordano la visita del Papa al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 2014, il conferimento del Premio Carlo Magno del 2016 e l’incontro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea nel sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, nel 2017. Il ringraziamento va inoltre per l’incoraggiamento del Papa “a non cadere nello sconforto e nella rassegnazione” e all’accompagnamento “nella delicata missione di annunciare Cristo e di ‘aiutare l’Europa a ritrovare il volto sempre giovane di Gesù e della sua sposa’, riscoprendo i valori cristiani che sono alla base della sua identità europea.

Gli auguri del patriarca Kirill: il dialogo religioso può dare buoni frutti

"In questi tempi difficili, un dialogo tra leader religiosi può dare buoni frutti e contribuire ad unificare gli sforzi della gente di buona volontà per guarire le ferite della creazione di Dio", è la considerazione del patriarca di Mosca Kirill, in un messaggio di auguri a Francesco pubblicato sul sito della Chiesa ortodossa russa. “Nelle attuali circostanze difficili”, scrive rivolgendosi al Papa, “Lei dà un contributo significativo alla predicazione del Vangelo di Cristo e presta attenzione allo sviluppo della cooperazione interreligiosa". Il messaggio si conclude con l'augurio a Papa Francesco di "buona salute, pace mentale e l'immancabile aiuto di Cristo Salvatore nel suo operato".

Sant'Egidio: ci ha indicato la via di una Chiesa in uscita

L’auspicio che sia ascoltato il grido di pace del Pontefice è arrivato dalla Comunità di Sant’Egidio che, in un comunicato, “si unisce con affetto agli auguri che stanno arrivando da tutto il mondo per il decimo anniversario del suo pontificato”. Dieci anni in cui il Papa, si legge nel messaggio, “ci ha invitato a guardare il mondo a partire dalle sue periferie”, “ha avuto parole di speranza e di orientamento nei momenti più difficili della pandemia”, e ha indicato “la via di una Chiesa in uscita, vicina ai poveri e attenta a costruire legami di fraternità preziosi per l’umanità.” Il ringraziamento è poi per i tanti incontri vissuti con lui e per la sua attenzione particolare per i migranti e i rifugiati.

Impagliazzo: una spinta ad essere sempre più dalla parte dei poveri

“Sono stati dieci anni di sorprese, positive naturalmente”, sottolinea a Vatican News Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. Sebbene abbia detto di sé stesso di essere “venuto dalla fine del mondo”, ribadisce Impagliazzo, Francesco è “un Papa nel solco della grande tradizione della Chiesa. Ci parla dei poveri, ha messo al centro i poveri, ha voluto una Chiesa per i poveri, dei poveri”. E lui lo ha fatto "nel suo stile e nelle sue parole”, che “per noi della Comunità di Sant'Egidio sono state una benedizione, un incoraggiamento, una spinta ad essere sempre più dalla parte dei poveri”.

Ascolta l'intervista di Deborah Castellano Lubov a Marco Impagliazzo

Centro Astalli: constante la sua vicinanza ai rifugiati

Il Pontificato di Francesco compie dieci anni “mentre nel Mediterraneo si continuano a contare le vittime della terza guerra mondiale a pezzi e della globalizzazione dell’indifferenza”, sottolinea padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli del Servizio dei gesuiti per i rifugiati. Quelli del Papa, ribadisce Ripamenti, sono stati “anni di costante attenzione e vicinanza alle periferie esistenziali e ai rifugiati, di impegno totale per la pace nel mondo, affrontando la complessità delle sfide del nostro tempo, sempre con visione e umanità".