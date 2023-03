Messa del Papa nell'anniversario di pontificato. Gli auguri Cei

A Francesco, che stamattina nel decimo della sua elezione ha concelebrato con i cardinali una Messa nella cappella di Casa Santa Marta, giungono gli auguri dei vescovi italiani attraverso il loro presidente, il cardinale Matteo Maria Zuppi: dal suo "buonasera" l'inizio di un dialogo che "ci ha insegnato quanto il Vangelo sia attraente e quanto sia importante andare nelle periferie per capire chi siamo"

Michele Raviart - Città del Vaticano

Il “buonasera” con cui Francesco si è presentato alla Chiesa e al mondo dieci anni fa “è stato l’inizio di un dialogo” e, in questo tempo, ha “aiutato a capire quanto il Vangelo sia attraente, persuasivo, capace di rispondere ai tanti interrogativi della storia e ad ascoltare le domande che affiorano nelle pieghe dell’esistenza umana”. Sono le parole del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, espresse in un videomessaggio a nome dei vescovi italiani per l'anniversario del Pontificato. Auguri, quelli dell'episcopato italiano, che hanno raggiunto assieme a tanti altri il Papa, il quale questa mattina - ha informato la Sala Stampa vaticana - ha presieduto nella cappella di Casa Santa Marta una concelebrazione eucaristica con i cardinali presenti a Roma.

Parole e gesti che sorprendono e parlano a tutti

Da quel saluto serale del 13 marzo 2013, si legge nel testo del cardinale Zuppi, le parole e i gesti del Papa “hanno continuato a toccare il cuore, a sorprendere, a parlare a tutti e a ciascuno“. Francesco, prosegue ancora, “ci ha insegnato a uscire, a stare in mezzo alla strada e soprattutto ad andare nelle periferie, per capire chi siamo. Possiamo conoscere davvero noi stessi solo guardando dall’esterno, da quelle prime periferie che sono i poveri". "Ci ha spinto a incontrarli, a vederli, a toccarli, a fare di loro i nostri fratelli più piccoli, perché", come il Papa ha ricordato più volte, "la nostra non è una fede da laboratorio, ma un cammino, nella Storia, da compiere insieme”.

La gratitudine dei vescovi

I vescovi italiani sottolineano anche la loro gratitudine “per aver accolto l’eredità di Benedetto XVI" e per averli accompagnati, a partire dall’Anno della Fede, incoraggiandoli "a vivere da cristiani nelle tante contraddizioni, sfide e pandemie di questo mondo". L’impegno ribadito dai presuli è a "tracciare insieme sentieri di pace", perché "solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali".