Francesco: penso agli studenti coinvolti nell’incidente in Grecia

Il Papa, nel dopo Angelus, prega per i familiari delle vittime della tragedia ferroviaria del primo marzo e invoca il conforto della Madonna. Oggi ad Atene imponente manifestazioni di protesta contro il governo

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Va alle vittime, e ai loro familiari, della tragedia ferroviaria in Grecia, il primo pensiero del Papa nei saluti del dopo Angelus.

In questi giorni il pensiero andava spesso alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in Grecia: molti erano giovani studenti. Prego per i defunti; sono vicino ai feriti, ai familiari, la Madonna li conforti.

Le scuse del premier Mitsotakis

Al Paese intanto arrivano le scuse del premier greco Kyriakos Mitsotakis. “Chiedo perdono ai parenti delle vittime”: sono le parole del capo del governo a cinque giorni dalla tragedia ferroviaria, a Larissa, tra Salonicco e Atene, che ha provocato 57 morti, attribuita ad errore umano e negligenza, si è rivolto così oggi al Paese tutto ma, soprattutto, alle famiglie di coloro che sono rimasti uccisi nel disastro, chiedendo scusa per l’accaduto e spiegando che “nella Grecia del 2023, non è possibile che due treni viaggino in direzioni opposte sulla stessa linea e non vengano notati da nessuno".

Imponente manifestazione ad Atene

Continuano intanto le proteste, stamane studenti, ferrovieri e dipendenti del settore pubblico si sono dati appuntamento per una importante protesta contro il governo in pieno centro città, a piazza Syntagma, di fronte al Parlamento, dove sono confluite oltre settemila persone e dove si sono registrati scontri tra polizia e manifestanti. I familiari delle vittime si sono invece ritrovati nei pressi del luogo della tragedia. È stata intanto spostata ad oggi l'udienza del capostazione, 59 anni, accusato di aver commesso l’errore fatale che ha portato allo scontro tra i due convogli. Il giudice istruttore di Larissa, dovrà decidere se contestare il reato di "omicidio colposo per negligenza".