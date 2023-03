Grecia, disastro ferroviario: esplode la polemica

Sono almeno 40 le vittime tra i passeggeri. Roventi polemiche sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese all'indomani del tragico incidente tra un treno passeggeri e uno merci, che viaggiavano in senso contrario ma sullo stesso binario. Si dimette il ministro dei Trasporti, arrestato il capostazione con l'accusa di omicidio colposo e lesioni personali. Oggi sarà interrogato

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

“Tragico errore umano” sono le parole del premier greco Mitsotakis arrivato ieri sul luogo del dell’incidente ferroviario tra un treno passeggeri e uno merci, lungo la tratta Atene - Salonicco. Treni che procedevano sullo stesso binario ad alta velocità: uno scontro frontale violentissimo, nel buio della notte, il peggiore - dicono i media locali - che la Grecia ricordi.

Tanti gli studenti a bordo

Immediate le dimissioni del ministro dei Trasporti del Paese “in rispetto delle vittime” ha affermato. Almeno 40 i morti, tra 50 e 60 i dispersi, tantissimi i feriti, mentre le squadre di soccorso sono costrette a procedere lentamente per le condizioni dei vagoni coinvolti nel terribile impatto. Tanti gli studenti a bordo, secondo quanto ha riferito il sindaco di Tempé, Yorgos Manolis. Tornavano a Salonicco dopo un fine settimana prolungato per il Carnevale. Il treno passeggeri stava infatti viaggiando da Atene a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, mentre il treno merci viaggiava nella direzione opposta.

Le polemiche e le accuse

Oggi a Larissa, luogo dell’incidente, sarà interrogato il capostazione: l'uomo, 59 anni, è stato arrestato mercoledì con l'accusa di omicidio colposo e lesioni personali. Intanto, nel Paese si gonfia la polemica sullo stato della rete ferroviaria che molti considerano fatiscente, e sulla mancanza di sicurezza - come denunciano i sindacati - lungo la linea che collega le due principali città. La segnalazione, fanno sapere, viene fatta manualmente e dal 2000 i sistemi non funzionerebbero.

Il dolore del Papa

Leggi Anche 01/03/2023 Il dolore del Papa per l'incidente ferroviario in Grecia Telegramma di cordoglio di Francesco, a firma del cardinale Segretario di Stato Parolin, per le vittime della tragedia avvenuta ieri sera nei pressi della città di Larissa. Il ...

In un telegramma, Papa Francesco esprime il suo "dolore" e assicura le sue preghiere "a tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia" "affidando le anime dei defunti all'amorevole misericordia di Dio Onnipotente". Francesco benedice poi i soccorritori e quanti stanno prestando soccorso ringraziandoli per l’impegno e la solidarietà