Il Papa: ebrei e cristiani proseguano nel dialogo, nonostante chiusure e rifiuti

Francesco incontra i membri dell’Amitié Judéo-Chrétienne de France e li incoraggia a perseverare nel cammino comune, “anche con la preoccupante ricomparsa dell’antisemitismo, in particolare in Europa, come delle violenze contro i cristiani”

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano Nonostante il peso della storia, talvolta dolorosa, e dei pregiudizi reciproci, il cammino percorso da ebrei e cristiani è considerevole. Francesco accoglie così i membri dell’Amitié Judéo-Chrétienne de France e li incoraggia a “perseverare in questa via del dialogo, della fraternità e delle iniziative comuni”: Leggi Anche 22/11/2022 Il Papa: ebrei e cristiani possono agire insieme e aprire vie di pace Nell’incontro con i rappresentanti del Congresso ebraico mondiale, Francesco ribadisce che ogni guerra “è sempre, comunque e dovunque una sconfitta per tutta l’umanità”. “Penso a ... Perché questa bella opera, che consiste nel creare legami, è fragile, sempre da riprendere e consolidare, soprattutto in questi tempi ostili in cui gli atteggiamenti di chiusura e di rifiuto dell’altro si fanno più numerosi, anche con la preoccupante ricomparsa dell’antisemitismo, in particolare in Europa, come delle violenze contro i cristiani L’insegnamento della Nostra Aetate

Il Papa ricorda la figura di uno dei fondatori dell’Amitié, Jules Isaac, il quale svolse “un ruolo di primo piano nel riavvicinamento tra ebrei e cristiani, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale” e fu anche grande sostenitore della Dichiarazione conciliare Nostra Aetate, “testo che conserva tutta la sua attualità e che richiama il grande patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli ebrei”. Poi ringrazia l’organizzazione per l’impegno mostrato nell’aiuto a ebrei e cristiani “a crescere nella mutua conoscenza, nella comprensione, nel rispetto e nell’amicizia”: Leggi Anche 30/06/2022 Francesco: il dialogo tra le religioni, antidoto all’estremismo Il Papa ha consegnato al cardinale Koch, presidente del dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, il discorso alla delegazione dell'International Jewish Committee for ... Vi ringrazio per questo lavoro che svolgete instancabilmente da settant’anni. Esso ha ampiamente contribuito ad aiutare gli ebrei e i cristiani a riscoprirsi fratelli, figli di uno stesso Padre, che «aspettano il giorno, noto a Dio solo, in cui tutti i popoli invocheranno il Signore con una sola voce e “lo serviranno sotto lo stesso giogo” (cfr Sof 3,9)» (ibid.). Papa Francesco, nel concludere, assicura quindi il suo sostegno alle varie iniziative dell’Amitié Judéo-Chrétienne de France così come “a quelle di tutti coloro, ebrei e cristiani insieme, che si adoperano per una sempre maggiore fraternità”.