Ordine di Malta, fra’ Dunlap è il nuovo Luogotenente di Gran Maestro

Canadese, avvocato, finora membro del Sovrano Consiglio, succede a fra' Marco Luzzago morto improvvisamente lo scorso 7 giugno. Ha prestato giuramento questa mattina, al termine dei funerali del predecessore nella Chiesa di Santa Maria in Aventino di fronte al cardinale Tomasi e ai vertici dell’Ordine

Ha prestato giuramento questa mattina, nella Chiesa di Santa Maria in Aventino, al termine dei funerali del predecessore fra' Marco Luzzago, il nuovo Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, fra’ John T. Dunlap. Canadese di Ottawa, ex avvocato internazionale, nonché membro del Sovrano Consiglio, Dunlap è stato nominato da Papa Francesco ieri, meno di una settimana dopo la scomparsa di Luzzago, morto il 7 giugno scorso a 71 anni per un malore improvviso, e alla vigilia dei solenni funerali di oggi.

Fra’ Dunlap ha pronunciato la formula di giuramento di fronte ai vertici dell’Ordine e al cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa, che ha presieduto la celebrazione e che nell'omelia ha ricordato il "tratto di uomo semplice e concreto, pio, umile, devoto, fedele al Papa" di fra' Luzzago, "innamorato dell’Ordine, che ha retto con umiltà e spirito di servizio in questi momenti di travaglio e di acque agitate".

Luzzago, professo italiano, più precisamente bresciano e parente di Paolo VI, era stato eletto nel novembre 2020 dal Consiglio Compito di Stato riunito a Roma come Luogotenente di Gran Maestro, incarico ad interim previsto dalla Costituzione che detiene gli stessi poteri del Gran Maestro. Carica, questa, rimasta vacante dopo la morte di fra’ Giacomo Dalla Torre nell’aprile 2020. Per sette mesi il millenario Ordine religioso e cavalleresco era stato guidato da Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, portoghese di 81 anni, come Luogotenente interinale, una figura prevista anch'essa dalla Costituzione per un tempo di tre mesi e per il disbrigo di faccende di ordinaria amministrazione. Con la pandemia di Covid i tempi si erano dilatati di molto e una buona rappresentanza di cavalieri a novembre, come detto, si era riunita in una delle sedi dello Smom per il Consiglio Compito di Stato al fine di eleggere il nuovo Gran Maestro. Al termine della riunione, era stato eletto a larga maggioranza Luzzago come Luogotenente di Gran Maestro. Il Papa lo scorso anno l'ha rinnovato per un altro mandato, con l'obiettivo di favorire il processo di riforma auspicato dallo stesso Pontefice dopo una crisi interna negli anni 2016-17

Anche nella lettera di nomina di Dunlap - della quale il sito ufficiale dello Smom riporta brevi passaggi - il Papa afferma che "l’improvvisa dipartita" di Luzzago, "a pochi mesi dalla celebrazione del Capitolo Generale Straordinario, porta l’Ordine gerosolomitano a vivere un nuovo momento di sgomento e di incertezza". Per questo ha proceduto alla nomina che vuole essere un modo per non interrompere "il cammino del processo di riforma che l'Ordine ha coraggiosamente intrapreso". I cavalieri si dicono grati a Francesco "per la sua paterna sollecitudine", perché la decisione odierna permetterà di tornare ad una ordinaria amministrazione sotto un Gran Maestro che "insieme al delegato speciale del Papa e al Sovrano Consiglio porterà avanti il processo di riforma costituzionale del Sovrano Ordine di Malta".

Nato a Ottawa, in Canada, nel 1957, fra' Dunlap è un avvocato ammesso all’Ordine degli avvocati dello Stato di New York e un barrister e solicitor dell’Ordine della provincia dell’Ontario. Nel 1986 è entrato a far parte dello studio legale Dunnington, Bartholow & Miller di New York, diventandone socio nel 1993. Si è specializzato in diritto societario e dell’immigrazione. Avvocato stimato a livello internazionale, dal 1997 è consulente legale della Missione di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite.



Ammesso nell’Ordine di Malta nel 1996, ha emesso i voti temporanei come Cavaliere di Giustizia nel 2004. Nel 2006 è stato eletto primo Reggente (superiore religioso), del Sottopriorato di Nostra Signora di Lourdes con sede a New York. Il 7 giugno 2008, primo membro americano, ha emesso i voti solenni. Nel 2009 è stato eletto per un mandato di cinque anni quale membro del Sovrano Consiglio. È stato rieletto per un altro quinquennio dal Capitolo Generale – l’organo elettivo dell’Ordine – nel 2014 e nel 2019. Per oltre un decennio ha servito l’Ordine di Malta come presidente del Comitato per la protezione dei nomi e degli emblemi e Rappresentante presso l’Alleanza degli Ordini di San Giovanni.